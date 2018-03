ŠABAN KRITIKOVAO ĐANIJA: Prestani da trošiš pare na gluposti!

DAN SEĆANJA NA STRADALE U NATO AGRESIJI U ALEKSINCU Vučić: Srbija je zemlja koja ima svoj ponos, koja pamti sve one koji su za nju dali živote! 670

Stih dana

Ona mi to radi iz inata, telo ljulja ko brod, o tako lepa je, radi mi to namerno, ona mi to radi iz inata, a kaže da je slučajno, tako lepa, tako mlada, ona i beogradska noć

Gazda Paja, „Iz inata“