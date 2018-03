PRVI PUT PROGOVORIO O OVOME: Evo šta je Gagi Đogani bio prinuđen da uradi zbog Lune!

Gagi Đogani otkrio je svoje viđenje situacije kada je bračni savetnik pokušao da pomiri Kiju Kockar i Slobu Radanović, a zatim se prisetio na šta je i sam bio prinuđen zbog naslednice Lune.

Denser je svoje mišljenje pokušao da iznese kroz status u jednoj Fejsbuk grupi, ali je naišao na otpor Kijinih fanova.

"Napisao sam da Sloba nije malouman, nije kreten da može tek tako da mu jedan bračni savetnik rasturi nešto što se gradilo šest meseci i što se pretvorilo u jaku ljubav. Taj moj komentar je zasmetao Kijinim fanovima, jer sam ja njen tata i svaki moj komentar je jači, nego od bilo kog Luninog fana, iako njih ima dosta. Prijavili su me da imam lažni profil i tako me izbacili iz grupe", kaže Gagi i otkriva da je bračnog savetnika i sam posećivao sa bivšom ženom kada su shvatili da im je brak pred pucanjem:

"Naravno da smo išli kod bračnog savetnika. Kada je bila faza razvoda, onda smo potražili stručnu pomoć. Ne bih mnogo detaljisao o tim susretima sa savetnikom, ali kada nema ljubavi, kada se ugase emocije, ne može vam pomoći nijedan bračni savetnik da sačuvate brak. Može samo da smiri situaciju i da se mirno rastanemo. Oni su tu da nam pokažemo gde smo grešili i zašto je brak propao. Mi i dan danas imamo dobar odnos zahvaljujući bračnom savetniku, jer on ne pomaže parovima da sačuvaju brak, već im govori i kakav odnos treba da imaju nakon razvoda. Anabela i ja smo imali dosta seansi gde smo razgovorali kakav odnos treba imati prema deci posle razvoda. Mi smo shvatili da moramo što pre da se vratimo u normalne odnose zbog dece, jer ona nisu kriva za naš razvod. Sam razvod deci teško padne i treba im objasniti kako će život teći dalje, da ćemo imati druge partnere, da je sve to normalno i da je to život", kaže Gagi.

On ističe i to da mu je drago što je Luna popravila odnose u porodici, a da ona ni sama toga nije svesna.

"Đole se pomirio sa Anabelom pre dvadesetak dana. Luna nas je sve sada povezala. Veliki atak je na našu porodicu zbog Lune, svima je nama teško i mislim da je sada trenutak da se svi držimo zajedno. Svi smo stali na stranu Lune i dajemo joj veliku podršku. Anabeli mnogo znači što Đole pruža podršku Luni, to mi je rekla, i da će sada sve biti kako treba među njima".

