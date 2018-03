PLAČEM, JER MI JE TAKO LAKŠE: Naša pevačica je dva puta izgubila bebu, sada je ponovo trudna i priča o teškim trenucima!

Pevačica Slađa Alegro se uveliko priprema za dolazak naslednika na svet i otkriva da uživa u svakom trenutku trudnoće koju je mesecima priželjkivala, te da su joj dani ispunjeni osmesima i pozitivnim mislima.

Pevačica koja blista u blagoslovenom stanju ne krije koliko je srećna što će se ostvariti kao majka. Na pitanje koji period života joj je najlepši, kaže:

"Ovaj sada, živim punim plućima", kaže Slađa i dodaje da i te kako zna da zaplače.

"Jesam jaka, to sam sebi kroz ove zadnje godine dokazala. Ali sam isto tako vrlo emotivna i nostalgična. Sećanja na svog oca, muzika koja me veže za njega, nedostaju mi članovi porodice kojih više nema, to me sve tera na suze. I plačem. Ne držim u sebi ništa. Plačem kad god osetim potrebu, nije to sram. Lakše je. Osetljiva sam na stare i bespomoćne, to me uvek dirne".

