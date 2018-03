SLOBA IZNEO NEPOZNATE DETALJE IZ BRAKA SA KIJOM: Njegova izjava je uvreda za sve žene!

U emisiji "Magazin In" voditeljka je ugostila rijaliti igrače Slobodana Radanovića, Marka Janjuševića Janjuša, Miroslava Mikija Đuričića, Nemanju Đerića Đeksona, Marka Miljkovića, Milana Miloševića i Anđela Rankovića i sa njima pričala na razne teme.

Očekivano, tema braka Slobodana Radanovića i Kije Kockar nije mogla da se zaobiđe, pa je pevač ispričao zašto se on uopšte oženio i gde se opekao, ali je i na neki način uvredio sve žene:

"Žene su vrlo manipulativne. Sve kažu kao iskreno, a nije to tako. Ja sam uvek bio iskren, a na svojoj koži sam osetio kako je bilo kad neko nije iskren. Opekao sam se. Sad ni ja ne znam zašto sam se oženio, ali mislio sam da će to dovesti naš odnos u bolje stanje, ali kad smo to učinili, došlo je do razočarenja i to je to", rekao je Sloba.

