KREATOR BRUTALNO VREĐAO NJEN STAJLING: Potpuno je unuštio, ali Rada Manojlović napravila ŠOKANTAN korak

Pevačia Rada Manojlović iako je nedavno najavila saradnju sa modnim kreatorom Sašom Vidićem, do toga još nije došlo.

"Nažalost, ni na ovom nastupu nisam nosila njegovih ruku delo, ali ćemo svakako sarađivati. Problem je što smo oboje veoma zauzeti, zbog čega ne stižemo da se uskladimo sa terminima. Mogu da obećam da ću u nekoj sledećoj prilici nositi njegovu kreaciju", rekla je Rada.

"Nisam pobornik tog unajmljivanja hiljadu ljudi da se brinu o vašem izgledu zbog jednog javnog događaja, to je van svake pameti. Imam stilistu koji se do sada brinuo o tome šta ću nositi u spotovima. Tada ipak promenim tri-četiri odevne kombinacije i smatram da je neophodno da neko brine o mom izgledu i da može mnogo bolje da se brine o tome nego ja. S druge strane, kada se radi o nastupima, smatram da niko bolje od mene ne može da zna šta mi odgovara i u čemu se najbolje osećam dok na bini stojim, pevam, đuskam. Neko sam ko izvodi vratolomije na bini, ne stanem satima, i ne bih mogla da odaberem neki stajling zbog kojeg bih bila ukočena, ko god da ga potpisuje", iskrena je pevačica.

Rada je pre nekoliko meseci prokomentarisala stajling koleginice Jadranke Barjaktarović i rekla da je Jadranka jedino gore obučena javna ličnost od nje.

"Jadranka mi to nije zamerila, srele smo se na nekom snimanju malo posle moje izjave. Samo ću vam jedno reći, nikada, ali baš nikada ne bih prozvala nekog ko mene nije prvi prozvao. To vrlo dobro znaju sve moje koleginice i kolege. Jadranka je i te kako umela da me vređa, a bilo je mnogo stvari za koje nije bila u pravu. Da u nekoliko navrata nije ispala nefer, sigurno ne bih komentarisala njen stajling, čak i da je džak na sebe stavljala kroz celu karijeru", rekla je Rada

