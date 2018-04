(VIDEO) NADEŽDA SRBIJU ŠOKIRALA SEKSOM SA MIKIJEM: A zbog ovag poroka uništila je sebi život!

Nadežda je pre dva meseca ušla u "Zadrugu" kao prijateljica i koleginica Slobe Radanovića.

Po ulasku u rijaliti Nadežda je otkrila da je prošla kroz pakao kada se borila sa alkoholom.

"Nemam problem da pričam o periodu kad sam se alkoholisala. Bukvalno imam rupu u životu od pet godina, tražila sam spas u alkoholu. Ne smem da okusim ni kap alkohola zbog toga, ali i zbog zdravlja. Nemam više problem da stanem posle dva-tri pića. Došla sam do te faze zato što nisam umela da stanem. Ja sam prekršila tu seansu, prestala sam da pijem lekove i ušla sam ovde", rekla je ona jednom prilikom zadrugarima. Priznala je da je zbog lekova imala ozbiljne zdravstvene probleme.

"Mene su često bolele kosti, ja sam mislila da je reuma, a to je sve zato što nisam smela da pijem alkohol. Ja sanjam čašicu. Svaka kost me je bolela. Sve me bolelo. Plakala sam danima, a ubijala sam se od alkohola. Nisam mogla ni da pevam, ni da idem na tezge. Otkazivala sam nastupe jer nisam imala snage da izdržim sve to. Nanela sam mojima mnogo stresa, skratila sam im život. Nijedan muškarac me nije hteo takvu. Zato sam i propala u poslu i znam da sam doprinela krahu uspešno započete karijere", rekla je Biljićeva.

