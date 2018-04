OVO ĆE GA ZABOLETI: Evo šta kaže Mikijeva bivša devojka na njegov seks sa Nadeždom!

Nakon seksa koji se pre dva dana desio u "Zadruzi" izgleda da su se mnoge stvari promenile. Čitava halabuka se digla oko akcije u štali između Mikija Đuričića i Nadežde Biljić. Sada se oglasila i njegova bivša devojka.

Anđela Lakićević, voditeljka na TV Hepi nije previše želela da komentariše taj događaj, ali je izjavila sledeće.

"Mene to stvarno ne zanima. Niko me ne zove povodom toga. Stvarno me to ne zanima. Ne dajem izjave povodom toga. Već godinama unazad ne želim da pričam o njemu", bila je kratka Anđela, a nema sumnje da će ova izjava povrediti samog Đuričića koji je bio prilično vezan za lepu plavušu.

Podsetimo, Anđela i Miki su se upoznali u vili rijalitija "Parovi", a bili su na korak do veridbe. Ona je odlazila i kod njegove rodbine u Kupinovo, ali od ozbiljnije veze na kraju nije bilo ničega.

