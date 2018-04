(VIDEO) KULIĆEVA PODVALILA MARKU TABLETE ZA POTENCIJU: Njegova reakcija kada je saznao je NEVEROVATNA!

Belom kućom se proširila informacija da je Miljana Kulić svom cimeru Marku Miljkoviću dala "tablete za potenciju".

Miljana je Marku Miljkoviću rekla da je reč o vitaminima koji podstiču rast kose.

Kada je Miljković saznao da je popio tablete za potenciju, nije mu bilo svejedno. Miljana i Marko su nakon ovog događaja razgovarali o ovome.

"Ognjen mi je to dao kao reklamu. Dala sam to Milanu, nisam znala da je imao srčane probleme. Prvo sam dala Milanu, u utorak kada mi je dao Ognjen u emisiji "Amidži šou".

"Ja sam to unela ovde. Milan mi je rekao da su to svi pili. Ja sam rekla da je to cink, dala sam Mikiju i Tomi, sada mi je neprijatno, nisam mislila da nikome naškodim, pročitala sam neželjena dejstva", ispričala je Miljana.

" Ne može da se tako zeza sa mnom. Ja sam se naljutio stvarno na nju. To nije lepo" rekao je Marko.

