KROZ PAKAO KOJI JE IRMA PROŠLA RETKO KO PREŽIVI: A onda je dečko uperio pištolj u nju...

Irma Serjanić, koja je preživela veoma teške trenutke u životu, otkrila je da je na nju dečko potezao pištolj na nju.

"Da. Ja sam imala jednu vezu posle Hasana o kom sam pričala na poligrafu. Ovaj momak mi je pomogao da se odvojim od momka Hasana koji me je maltretirao. Taj momak je meni pomogao da se osećam sigurnije jer sam bila preplašena. Veza se odvijala lepo dok nisam saznala da on mene vara a u tom trenutku mi je pisao njegov drug i ja sam mu to pokazala. Međutim, on je bio ljubomoran i na bezinskoj pumpi je potegao pištolj na mene", ispričala je Irma.

Poligraf je pokazao odgovor istina.

