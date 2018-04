TATA MI SE RAZBOLEO, A BIVŠI ME ZAKLJUČAVAO, NISAM MOGLA DA POBEGNEM: Irma Serjanić otkrila kroz kakav pakao je prošla!

Jedna od najintriganrtnijih učesnica šeste sezone rijalitija "Parovi" Irma Serjanić priča svoju životnu priču.

"Najteže mi je palo kada mi se tata razboleo. Ja sam bila tatin sin, samo me je jednom udario u životu, ja nisam bila klasična devojčica, išla sam sa tatom na utakmice. Mnoge stvari sam u životu nosila na grbači a niko nije znao da je meni teško. Više puta sam pokušavala da prekinem sa čovekom koji me je maltretirao, ali on me zaključa, uzme pasoš. On se meni hteo da osveti jer sam živela 10 godina ispred svih, tukao me jer sam imala najboljeg druga, ma tukao me je zbog svega. Ja sam bila neko u Tuzli ko je iskakao od ostalih. Nikada ga nisam prevarila, ja sam bila non stop u kući. On mene jeste voleo, ali me bolestno voleo. Bivši mi je bio psihopata, ja sada znam ko je psihopata u vili a to su Mladen i Ivan Marinković", izjavila je Irma i nastavila o svom dečku:

"Nisam se nikome žalila kada me je dečko maltretirao. Moji roditelji su primetili, jer su mi videli modrice po telu. Tata mi je onako bolestan davao tablete za smirenje. Drugarice su pokušavale da me oraspolože ali ja sam samo gledala u jednu tačku. Njegov otac mi je tražio oprost ali ja stvarno ne mogu da mu oprostim. Mene je malo i strah od njega, čudan je on čovek", rekla je ona.

Ona je priznala da je bivši ucenjivao i porno snimkom.

"Nisam mogla da ga ostavim iako me je maltretirao. On me je stalno ucenjivao porno snimkom. Ja sam mu verovala dok smo bili zajedno, volela sam ga. Ipak to je moj dečko i nisam očekivala da će doći do toga. Bilo me je strah da porno snimak ne dođe do mojih roditelja, ali sam na kraju morala da kažem mami. Mnogo sam plakala zbog toga i ona mi je pružila podršku. Meni je tada bilo 19 godina i tada je to bilo strašno. Pokazivao ga je nekim mojim prijateljima ali ga nije pustio", završila je Irma.

