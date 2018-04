MILJANINA MAJKA O PEVAČICI KOJA IMA DVA MOMKA: Da je Nadežda lepša, muškarci bi je rastrgli!

Marija Kulić tvrdi da je sreća što pevačica nije lepša jer bi je muškarci rastrgli koliko je laka!

- Bane nikad nije pokazao emocije prema Nadeždi, on je nju iskoristio. Ovo je samo seks kombinacija. U roku od 15 dana ona ide od jednog momka do drugog, išla bi i do trećeg. Meni je nje žao, ona je dobar čovek, ali je previše laka devojka.

Ni Miki je ne smatra za devojku s kojom bi bio, on je završio svoje potrebe s njom. Bane je javno rekao da je ružna. Da je malo lepša, muškarci bi je rastrgli koliko je laka - rekla je Kulićka.



A Nadežda nimalo ne haje na kritike i koristi svojih pet minuta „slave“. Ona se ipak više zagrejala za Mikija, pa je ponovo imala seks s njim. Nakon što se žestoko posvađala s drugim ljubavnikom, Banetom, opet je krenula u akciju sa Đuričićem.

Pčelar je prišao pevačici i ponudio joj da odu u njihovo „ljubavno gnezdo“ - u deo ekonomskog dvorišta gde nema kamera, a ona je to odmah prihvatila. Nakon seksa malo su porazgovarali, a potom su se rastali kao da ništa nije bilo.

