RADA MANOJLOVIĆ TVRDI DA SU DANAS MUŠKARCI PLAŠLJIVIJI OD ŽENA: Tako nešto jedna šmekerčina NIKADA NE BI DOPUSTILA

Popularna pevačica Radmila Manojlović razgovarala je o nepristojnim ponudama, te da li joj slično češće stiže putem društvenih mreža ili uživo.

"Muškarci su danas plašljiviji od žena. Svi ti koji šalju svakakve stvari krijući se iza svog telefona, gotovo sigurno ne bi prišli uživo. Kada bi neka šmekerčina napisala nešto nepristojno? Nikad. Oni bi našli neki zanimljiviji način da dođu do žena. Te gnusne izjave ipak pišu samo kukavice. Ne dotiču me takve poruke, niti ih otvaram, jer bih u suprotnom poludela. Muškarci su zamenili mesta sa ženama. Sad su žene te koje grabe i skaču na muški rod kao hijene, a muškarci stoje po strani i nemo posmatraju. To nema nikakvog smisla".

