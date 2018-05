ISKRENO O SVOJIM OSEĆANJIMA: Da li još uvek voli bivšeg dečka, šta misli o Gastozu i zašto je mrzi CELA KUĆA! Anamarija OTVORILA DUŠU!

Glava akterka seks skandala sa Gastozom u vili Parova Anamarija Džambasov govorila je o svojim osećanjima prema bivšem dečku Tihomiru, odnosu sa učesnicima i zašto je na tapeti cele vile kao neko ko udara na patetiku.

Kako je rekla uvek joj bude drago što se na kraju pokaže da je govorila istinu iako su drugi tvrdili suprotno.

Svoj odnos sa Tihomirom nije želela da komentariše ali nam je zato otkrila da prema Gasttozzu gaji nešto više od pukog seksa i drugarskog odnosa.

1. Sinoć si bila na poligrafu i dokazala mnogim učesnicima da su grešili kada su te napadali za neke stvari. Da li ti je sada lakše zbog toga?

"Moram da se zahvalim ovoj televiziji na mogućnosti da iskreno pričam o nekim stvarima i pokažem svima da nisu u pravu. Naravno da mi je lakše pokazala sam im da sam uvjek iskrena i da se ne sramim nekih stvari u svom životu", rekla je Anamarija.

2. Jedno od pitanja koje je sve zanimalo je bilo da li još uvek imaš emocija prema Tihomiru. Ti si odgovorila sa ne, i to se na kraju ispostavilo kao istina. Optužila si ga da je on jedan od krivaca zbog toga što više nemaš emocija prema muškarcima. Misliš li da je on bio povređen kada je saznao da si ravnodušna prema njemu?

"Iskreno mene više ne zanima kako se on oseća. Ja sam završila svaku priču sa njim loša sjećanja mi ne trebaju" jasna je Anamarija.

3. Mnogi učesnici su pričali da su ti pesmu platili stariji sponzori. Ti si sinoć potvrdila da to nije tačno i da si se za sve sama izborila. Da li ti je drago što si to uspela da dokažeš i koliko je to važno za tebe?

"Presretna sam što sam uspela dokazati da su opet bili u krivu, pošto sam im dokazala kako nema starijeg sponzora nego da sam zaslužila svoj uspeh. Pjesma mi je bilo najslađe dokazivanje, ponosna sam još više na sebe", rekla je Anamarija.

4. Sinoć si dokazala i da Gasttozz i ti niste imali seks iz osvete, iako su mnogi komentarisali da ste to uradili zbog Zorice i Tihomira. Mnogi učesnici su sumnjali u ovaj tvoj odgovor, govorili kako ste vi to uradili baš zbog toga. Kako si se osećala kada je poligraf potvrdio tvoje reči i još jednom dokazao svima da greše?

"Neopisiv je osećaj kada vidite ljude oko sebe koji pokazuju prstom na vas vrijeđaju vas, a imaju više sramote u životu nego vi. Vidite gorčinu u njihovim očima i onda dokažete da su u krivu da je jedina istina ono što ste vi govorili i ti ljudi nestanu a njihov lik neopsivog bjesa što su bili u krivu ostaje u vašim očima i kažete eto pobjedila si. Eto tako se ja osjećam kao pobednik", kazala je Džambasova.

5. Da li Gastoz i ti planirate da još nekoliko puta posetite tuš kabinu do kraja ove sezone? Postoji li mogućnost da se u svemu tome rodi i neka emocija?

"Naravno da postoji. Polako...", rekla je Anamarija.

