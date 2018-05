Anamarija Džambasov otkrila je da je u Novom Pazaru radila kao animir dama?

foto: Printscreen/Happy

"Da. Uporno me napadaju da sam ja animir dama ali ja sam radila kao hostesa ili promoter. Ja popijem piće i to je to", rekla je, a Poligraf je potvrdio da je rekla istinu.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Happy/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir