BOL JE PROŠAO, A JELENA KOSTOV HRABRO PORUČILA: Rekli su mi da ne nosim sina, ali NEĆU GA ISPUŠTATI IZ RUKU

U narodu se kaže kako od nošenja visokih štikli može stradati kičma, a kako je Jelena Kostov jedna od dama koje od njih ne odustaju, rešila je da otkrije da je u njenom slučaju to laž. Naime, pevačica je zbog bolova posetila fiziotarapeuta, ali uzrok je bila trudnoća, kao što je i kod mnogih drugih žena.

"Meni je skoro stradala kičma ali od nošenja deteta. Međutim, to su slatke muke. Nosim previsoke potpetice i nikada mi nije stradala kičma. Kada sam otišla kod fiziotarapeuta on mi je rekao da mu žene svakodnevno dolaze sa istim problemom. Pričaju da ne nosim sina, ali baš me briga što mi je stradla kičma, neću ga ispuštati iz ruku. Po ceo dan ga nosim, igramo se i to mi je najlepši deo života", kaže Jelena.

Pevačica čak razmišlja i o proširenju porodice!

"Volela bih drugo dete i to uskoro", priznala je ona kratko i jasno.

A post shared by Jelena Kostov (@kostovjelena) on Apr 30, 2018 at 9:48am PDT

(Kurir.rs/Blic.rs/Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir