(VIDEO) UKUĆANI SU PRIMETILI DA JE DOŠLO DO RASKIDA: Sloba priznao sve o odnosu sa Lunom, a Mića nagovarao Kiju da mu oprosti prevaru!

Svi su primetili da nešto nije u redu u odnosu dvoje ljubavnika Slobe Radanovića i Lune Đogani.

Oženjeni pevač je odlučio da u "Igri istine" prizna kako stoje stvari, dok je njegova devojka pisala ljubavno pismo i boravila u radionici.

"Od kada si se vratio sa sahrane Kijinog oca, nešto se čudno dešava između Lune i tebe. Ne znam o čemu se radi, ali na oko je vidno da situacija nije u najboljem redu. Da li se nešto promenilo u vašem odnosu?", jasan je bio Milan.

"Ništa specijalno se nije dogodilo. Rečeno je da želimo da razmislio par dana. Mene je iznerviralo kada su bila pitanja gledalaca i kada sam ja rekao da iza te Škode želim da razmislim, a zaboravila je da je ona to prva rekla. Samo želimo da razmislimo u glavi par dana i to je to", odgovorio mu je Radanović.

Za to vreme Lepi Mića razgovarao je sa Kristinom Kockar, koja nije bila prisutna tokom "Igre istine". Kija je noć provela odmarajući se u pabu nakon teškog perioda koji je iza nje.

"Idi lepo kod svog muža i pitaj ga kako je. Terate inat. Oprosti mu, ne s*ri! Ti treba da pokažeš znak. Niste vi balavci, ja samo kažem šta bi bilo dobro i šta je prirodna stvar. Shvatite sve to kao ružan san. Kada izađete živite svoj život normalno. Kija, svi greše, ali je ružno kada čovek greši, a neće da prizna. Ti si grešila, jer si previše sebe dala", rekao je Mića Kiji.

"Boli me ku.ac! Neka on pita mene kako sam. Ja sam danas povraćala. On je meni ovo uradio, a ne ja njemu. Evo, došao je i pokazao je, bolje da nije! Doneo je sam odluku, bolje da nije. On treba da se bori za moju ljubav. Ja sve znam šta će on da uradi. Ja sam rekla da od te njihove veze nema ništa. Ko ima mozga, zna to", pričala je Kija.

Sloba se na kraju osamio u dvorištu i razmišljao o svemu što se dogodilo.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir