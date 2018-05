(FOTO, VIDEO) MIKI POBESNEO, OBEZBEĐENJE GA OBUZDAVALO: U napadu LUDILA UDARAO GLAVOM O ZID!

Miki Đuričić i Tanja Jovićević žestoko su se posvađali u rijalitiju, a rasprava za stolom prerasla je u pravi incident.

Ukućani su se posvađali zbog nedostatka cigareta, a Miki i Tanja vikali su jedno na drugo i vređali se, budući da je Đuričić zamerio pevačici to što se žalila, a on joj svaki put pozajmljuje cigarete kada je to potrebno.

foto: Printscreen Youtube

Miki je u besu najpre pobacao sav novac, a zatim je počeo da udara glavom u stub.

Obezbeđenje je odmah utrčalo u kuću, udaljilo Mikija od Tanje i jedva ga sprečilo da ne napravi veći skandal.

Tanja je zatim spustila loptu, i uputila izvinjenje Mikiju.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen Youtube

Autor: Kurir