﻿(VIDEO) Spektakl u Podgorici: Preko 30.000 ljudi pevalo sa Sašom Matićem i Dinom Merlinom!

Prejako je sinoc bilo u Podgorici! 🙌🏼🔥 Ogromno je zadovoljstvo i neopisiva sreca pevati sa 30.000 "pratecih vokala" Hvala vam! ❤️ #Podgorica #PlavaNoc #SasaMatic #Prejako

A post shared by Saša Matić (@sasamatic_official) on May 10, 2018 at 11:53pm PDT