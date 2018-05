SAMO U TRAVELLANDU: OBEZBEDITE SEBI ALL INCLUSIVE LETOVANJE PO CENI POLUPANSIONA!

Pomisao na organizaciju letnjeg odmora vam izaziva stres? To je situacija sa kojom se suočavaju mnogi pred početak leta jer savršen odmor mora da podrazumeva i savršenu organizaciju. Nema dileme da je ALL INCLUSIVE usluga najbolja opcija kada idete na letovanje, jer pored odmora od posla i stresa preko potreban je i odmor od svakodnevnih, porodičnih briga i obaveza. Na to su mislili u turističkoj agenciji Travelland te su pružili mogućnost da letujete uz all inclusive uslugu po ceni polupansiona!

Na udaljenosti od oko 120 kilometara od Soluna smešten je mali gradić Uranopolis. Na njegovom mestu se nekada nalazio drevni grad Ouranopolis a danas je tu živopisno letovalište sa prelepim pogledom na Singidski zaliv. Njegove prekrasne, duge, peščane plaže i kristalno čisto i toplo more predstavljaju pravu oazu mira i idealna su lokacija za sve one koji uživaju u čarolijama opuštenog odmora. Na svega par minuta vožnje od Uranopolisa nalazi se Alexandros Palace, fantastičan hotel sa 5 zvezdica. Smešten je na zelenilom bogatoj padini i poseduje privatnu plažu, wellness centar i teniski teren. Ovaj izuzetno prijatan i komforan hotel se sastoji iz soba, kao i prostranih i luksuznih apartmana od kojih većina ima pogled na more. Kombinacija morskih lepota i planina čine zajedno neverovatan pejzaž pa su posetioci posebno oduševljeni ambijentom. Moderne i udobne sobe su klimatizovane i sadrže TV sa satelitskim kanalima, aparat za čaj/kafu i fen za kosu. Gostima su na raspolaganju masaže i kozmetički tretmani u hotelskom spa centru, otvoreni bazen i odvojen bazen za decu. U hotelskom restoranu služe se jela mediteranske i internacionalne kuhinje a gosti mogu uživati i u osvežavajućim pićima u nekom od 4 bara, uključujući bar na otvorenom sa panoramskim pogledom na more.

U turističkoj agenciji Travelland traju velika sniženja pa tako u Alexandros Palace hotelu sa 5 zvezdica možete letovati veoma povoljno - 7 noći za 2 osobe već od 461€. A ukoliko do 15. maja rezervišete svoje letovanje dobićete all inclusive uslugu po ceni polupansiona!

Imajte na umu da je interesovanje za ovu odličnu ponudu veliko te ne čekajte već što pre rezervišite svoj idealan smeštaj. Više informacija možete pronaći na Travellandovom sajtu www.travelland.rs

