RADA OTKRILA KAKO PROVERAVA DA LI JE HARIS VARA: Čekam da zaspi, pa uzmem njegov prst i otključam mu telefon!

Atraktivna pevačica Rada Manojlović gotovo tri godine uživa u romansi sa kolegom Harisom Berkovićem, a sada je otkrila sve detalje veze sa kolegom i priznala da redovno kontroliše da li joj je veran.

Da li si ljubomorna i proveravaš li mobilni telefon svog dečka?

- U svakoj zdravoj vezi treba da postoji određena doza ljubomore. Ranije smo oboje bili mnogo više ljubomorni i nerazumni, ali sada već ne, sada sve redovno kontrolišem i nema problema. (smeh) Znate ono kad me uhvate bubice, sačekam da zaspi, uzmem mu palac i njegovim otiskom otključam telefon. Sreća pa ništa ne nađem - ili je dobar, ili je postao maher.

foto: Damir Dervišagić

Kome se više udvaraju, tebi ili Harisu?

- Mislim da se mnogo više udvaraju Harisu nego meni. Mnogo više njega spopadaju žene nego mene muškarci. Meni muškarci gotovo i da ne prilaze i sklanjam se od svih. Nekada me je to čudilo, ali posle ovoliko godina na estradi shvatila sam da žene ne prezaju ni od čega. One se bore, kidaju, spopadaju. Ne gledam ih ni kao ženska bića, već kao hijene. To što je neko zauzet njima ne predstavlja problem. Čak im bude još slađe, pa se vode mišlju: "Daj da ga otmem, kakva crna njegova devojka, žena, to je manje bitno. Bitno je da ja rasturim odnos".

Da li si od onih devojaka koje vole sve da znaju i koje stalno zovu svog partnera?

- Da budem iskrena, nikada nisam bila devojka koja voli baš sve da zna. Ako se desi da nešto više puta čujem, baš me briga šta i kako, proveriću. Ali trudim se da ne zamaram svoju vezu svim nepotrebnim tračevima, glupostima i situacijama koje može sa sobom da nosi veza dve javne ličnosti. U nekoliko navrata dokazala se ona stara "Ko traži, taj i nađe", a pored toliko obaveza, i mojih i njegovih, i svakodnevnih stresova, ne treba mi zaista da čeprkam po miru koji smatram da zaista imamo.

foto: Dragan Kadić

Šta je ono što ti najviše smeta kod Harisa i zbog čega se svađate?

- Naše svađe nikad ne počnu zbog ovog ili onog čoveka ili devojke. Najviše počinju, verovali ili ne, zbog obroka. Mene posebno izludi kada nešto spremim, a on me belo pogleda i pita me zašto nisam spremila pravi obrok. Ne jede kuvano, ako na stolu nema ogromnu količinu mesa, ne računa da ima da se jede. Grašak, domaću čorbu, boraniju, to ne voli ni da vidi, a ne da jede.

Kurir.rs/Alo, Foto: Dragan Kadić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

RADA MANOJLOVIĆ NA AERODORMU SRELA DVOJICU BIVŠIH: Njena reakcija dovoljno govori

Kurir

Autor: Kurir