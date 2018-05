Mladen Vuletić i Nina Prlja su podelili anegdotu sa teta Nadom Požgajevom mamom.

"Nada Požgaj je iskusna žena i pitala nas je vodimo li ljubav. Rekla je: Željko i ja isto tako i zato smo dugo zajedno", rekao je Mladen.

Dok se Nina uključila i dodala šta joj je tačno rekla Nada.

"Ja sam bila šlogirana, pitala me je Požgajeva majka kako me j*be Mladen? To je divno što se volite. Rekla je da se ne svađamo i da se volimo. Meni je teta Nada ulepšala dan"

