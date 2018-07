NEMA VEĆE NAGRADE OD OVE! ALBUM PRVENAC ATRAKTIVNE JELENE KOSTOV KIDA: I sin Milija preslušao pesme, REAKCIJA NEPROCENJIVA! (VIDEO)

Kada je Jelena Kostov mnogobrojne fanove počastila albumom prvencom, reakcije su bile i više nego pozitivne. Pevačica ne krije koliko ju je to obradovalo.

"Mnogo mi je drago što sam okupila toliki broj kolega. A svakako mi je draže ovo drugo, prvo da sam dobar čovek, a onda da sam dobra pevačica. Jer, moje pesme govore sve", izjavila je ona.

Ipak, reakciju naslednika Milije od nepune dve godine izdvaja iz mora pozitivnih komentara.

"On ima godinu i pet meseci i stvarno treba da sluša dečije pesmice. Izuzeci su kad neko dođe pa kaže: 'Pusti tvoju pesmu da vidimo kako reaguje", rekla je ona u Premijeri pa nastavila: "Kada vidim njegovu reakciju na to, emocije me obuzmu i to je nešto neverovatno", izjavila je Jelena.

