Дамы и господа, с вами говорит капитан воздушного судна - Милош Бикович. Приветствую вас на борту самолета @s7airlines! Всю жизнь мечтал произнести эти слова! А еще пройтись по аэропорту в форме пилота, когда все взгляды обращены на тебя, и ты самый важный, самый крутой, самый-самый... Мечты сбываются… и не только в кино) Недавно я поближе познакомился с одной из самых романтичных профессий. Было сложно: важно иметь запредельную концентрацию, внимание и ответственность. Мое уважение профессионалам неба! #бытьпилотом #мечтысбываются #s7airlines

