PRETUČENA ALEKSANDRA SUBOTIĆ! NAPAO JE BIVŠI: Slučaj prijavljen policiji, Čabarkapa pretio da će joj METKOM RAZNETI MOZAK! (FOTO)

Aleksandru Subotić pretukao je danas njen bivši partner i otac njene maloletne ćerke, Aleksandar Čabarkapa. Rijaliti zvezda tvrdi da joj je bivši dečko naneo telesne povrede a slučaj je prijavila policiji.

foto: Damir Dervišagić

"Išla sam sa drugaricom i ćerkom do jednog tržnog centra, a prethodno sam stala do trafike da nešto kupim. U tom trenutku, videla sam da mi Čabarkapa ide u susret automobilom. Parkirao se, izašao i počeo sa pretnjama. Govorio je da će mi metkom razneti mozak. Lupio mi je tri šamara i povukao me za grudi, gde mi je naneo nekoliko rana. Ćerkica je samo stajala, doživela je veliku traumu. Šokirana sam i potresena", rekla je za Alo Aleksandra Subotić.

foto: Instagram screenshot

Takođe, ona je lekarski izveštaj odmah podelila na društvenim mrežama i iz Urgentnog centra uputila poruku: "Nasilje treba prijaviti".

A post shared by Aleksandra Subotic (@sandrasuboticss) on Jul 29, 2018 at 9:34am PDT

(Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić)

