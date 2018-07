SLOBA JU JE VARAO PRED SVIMA, A SAD SE POKAJAO: Radanović priznao da i dalje ŽELI Kiju! Luni neće biti dobro!

Sobodana Radanovića i Kristine Kije Kockar i dalje intrigira javnost.

Da mu je stalo do nje, govori i činjenica da bi voleo jednog dana da snime duet, s obzirom na to da je njegova bivša rešila da postane pevačica.

- Dok smo bili u braku, govorila je da bi mnogo volela da se bavi pevanjem, a ja sam je podržavao i govorio joj da ima sluha za muziku. Mislim da sam jedini koji ju je na neki način podržavao u tome. Ipak, nikad nisam pomišljao da će se ozbiljno baviti pevanjem - kaže Slobodan i priznaje da mu je drago što je uspela.

- Beskrajno mi je drago što njena pesma ima nekoliko miliona pregleda za tako kratak period. Zaslužila ih je i od srca joj želim da joj svaka pesma prođe tako - kaže Radanović, koji bi voleo da Kristina i on ponovo ostvare kontakt.

- Jednog dana bih voleo da snimim pesmu sa Kristinom. Verujem da u ovom trenutku to ne bi bilo pametno zbog cele situacije koja nam se dešava, ali sam siguran da bismo mogli da ostvarimo tu ideju - rekao je Slobodan, koji trenutno ima vremena samo za posao.

- Još nisam spreman za novu ljubav, dok podvučem crtu i rešim sve, biće vremena za sve. Trenutno sam posvećen isključivo poslovnim obavezama. Emotivno me ispunjava muzika i, kao što sam rekao, muzika je jedini razlog mog ulaska u rijaliti. Ne razmišljam o emocijama, posao me drži jakim, ispunjava me pozitivnom energijom i daje mi snagu za dalje - kaže pevač dok na pitanje o Luni Đogani nije želeo preterano da komentariše.

- Poslao sam joj poruku, čestitao joj otvaranje butika, čak sam joj i javno u emisiji poželeo sve najbolje. Za mene je to ljudski i sasvim normalno - kratko je prokomentarisao Sloba odnos sa devojkom kojoj se u rijalitiju kleo na večnu ljubav.

