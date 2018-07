KONKRETNA! EVO KAKAV MUŠKARAC TREBA DA BUDE DA BI KIJA BILA S NJIM: Uživa sama, dok se OVAKAV ne pojavi u njenom životu!

Nakon nastupa na crnogorskom primorju, Kristina Kija Kockar ostala je da malo odmori, a uživajući u okruženju izdvojila je i malo vremena te otkrila kakvog muškarca priželjkuje u svom životu.

Inače, po izlasku iz rijalitija, pobednica "Zadruge" potpisala je papire za razvod od pevača Slobodana Radanovića, otkada uživa sama, ali svakako, kako kaže - otvorena za zaljubljivanje.

Svojom lepotom i šarmom omađijala je sve, a samo ovakav muškarac zadobiće njeno srce.

"Iskreno, bitno mi je to da osetim, to je to. Da postoji ta hemija. Sve ostalo - nema pravila. Muškarac može da bude savršen, a da ne bude to to", ispričala je Kija.

