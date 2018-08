MILJANA PRESUDILA: Ivan Marinković NEĆE viđati dete, EVO ZAŠTO! (FOTO)

Miljana Kulić u društvu najmilijih proslavila je rođenje sina prvenca u rodnom Nišu. Za malog Željka ponosna majka birala je samo najbolje, a slavlje je trajalo do kasno u noć.

1 / 20 Foto: Damir Dervišagić

Otac Ivan Marinković nije došao na gala proslavu, ali to nije pokvarilo veče. Prema Miljaninim rečima, njeno je bilo da ga pozove, ali to zašto se on nije pojavio javnost će morati da sazna od njega, koji se tim povodom još uvek nije oglasio.

"Ivanu sam rekla da može da vidi dete, da naš odnos nije bitan uopšte i da ću sa njim uvek da komuniciram oko deteta. Može da me pozove i pita kako je Željko, uvek ću mu odgovoriti. Na pitanja u vezi mene mu ne odgovaram, ali koliko ja vidim njega dete ne zanima", rekla je ona.

Takođe, ukoliko se prepusti porocima, poručila je da joj ne oči ne izlazi!

"Čujem da pije, pominju mi i drogu, rekla sam u tim situacijama uopšte da ne dolazi. Ne može takav da viđa bebu, ako je narkoman i alkoholičar. Uvek može doći kod Željka, ali pijan i drogiran ne", kaže Miljana.

Veoma ju je iznenadilo što Ivan ni u porodilištu nije bio bio mnogo zainteresovan za dete, te je navodno rešila da donese oštru odluku kako bi se rešio loših navika i opametio se.

(Kurir.rs, Blic/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir