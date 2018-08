HAOS ZBOG KUĆE U CRNOJ GORI: Nadležni planiraju da sruše kuću Nadi Topčagić, a evo šta ona kaže!

Folk pevačica Nada Topčagić godinama letuje u svojoj kući u Kaluđerovini kod Krašića, a ove godine je renovira iako nadležni planiraju da je ruše.

Ona kaže da je to ne brine jer u Crnoj Gori većina kuća na takav način podignuta te da je pokrenula proces legalizacije.

foto: Dragan Kadić

"Ma nema ni reči o rušenju kuće, mi smo u fazi renoviranja. Proces legalizacije je u toku. Mislim da Crna Gora ima prečih problema sa nelegalnom gradnjom od moje kuće. Gomila njih nije ni podnela zahtev za legalizaciju. Ma tamo je ludilo kada je bespravna gradnja u pitanju. Bila sam tamo mesec dana, nagledala radove renoviranja, a sada je sin Mikica preuzeo brigu o tome", kaže Nada i dodaje:



"Dok su se drugi sa estrede razbacivali, trošili pare na krpice, Nada je slagala “paru na paru” i kupovala nekretnine. Sada ubiram plodove svog poštenog rada. Svako ko peva zna koliko je to težak dinar i da si ceo život na točkovima i sa koferima. Koliko danas uzimaju para na tezgama ja bih imala pola Beograda. Nije normalno koliko se zarađuje danas kada je estrada u pitanju, evo sad imamo i te nazovi starlete. Pa to ima para ne zna šta će sa njima. Došlo je neko zlo vreme, svi su poludeli. U rijaliti ulaze da bi imali seks pred milionima, da bi zaradile neke pare. To sve gledaju njihove porodice i još navijaju za njih. Pare su ljude iskvarile načisto i bolje je nemati ništa".

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic

