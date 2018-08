POSLE RAZVODA OD MUSTAFE: Emina Jahović otkrila sa čim se njen sin BORIO prethodnih meseci!

Poznata pevačica Emina Jahović, za koju se već nedeljama spekuliše da je usled problema na emotivnom planu izgubila oko 10 kilograma, susrela se sa mukama kada je shvatila šta se dešava sa njenim sinom Jamanom.

"Moji sinovi su još mali, tako da nisam mogla da im objasnim sve, kako bih učinila da su odrasli. Mada, Jaman je bio svestan nekih stvari", započela je priču o periodu posle razvoda.

"On je inače veoma osetljiv, pa u jednom trenutku nije mogao da spava i to me je veoma povređivalo. Moja sestra je dečji psihijatar i sa njom sam pričala o tome kako da postupam prema deci u novonastaloj situaciji, mada, u principu svaka majka to već nekako oseća i zna", dodala je Jahovićeva o Jamanu (10).

Pevačica je dodala da se situacija brzo vratila u normalu, ali i da joj nimalo nije bilo svejedno.

"Nastavili smo da živimo živote normalno, samo na novi način", jasna je bila Emina.

Podsetimo, nekadašnji par pored Jamana ima i sina Javuza (6).

