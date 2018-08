POKAJALA SAM SE ZBOG SVEGA: Rada Manojlović napravila ogromnu GREŠKU! Koštala ju je mira, a evo o čemu se radi!

Rada Manojlović priznaje da ima visoko mišljenje o sebi te da je tako i izabrala Harisa Berkovića za dečka jer je i on zgodan.

Pevačica koja već godinama pleni stasom i glasom priznaje da joj je izgled doneo i neprilike kao mnogim pevačicama, ali da ona ima ljude koji je štite.

Na pitanje da li su joj nudili "seks za jednu noć", odgovara.

"Neće ti baš iz publike niko tako lako prići. Moram reći da je mene „Grand” tu dosta zaštitio. Imam dobrog menadžera i klavijaturistu koji me štite na nastupima od prilazaka gazde ili menadžera diskoteka", kaže pevačica, kojoj ispod fotografija na društvenim mrežama uglavnom pišu da je seksi cica.

foto: Damir Dervišagić

"Osećam se tako, ali ne uvek. Svesna sam kako izgledam. Generalno o sebi imam visoko mišljenje", priznaje Rada, i kaže da je zato i izabrala tako zgodnog dečka kakav je Haris Berković.

"Mislim da je to negde normalno, jer kao što se kaže "para na paru, vaška na vašku" ili "sličan se sličnom raduje", poziva se Manojlovićeva na narodne izreke.

Rada smatra da ju je u karijeri i životu iskrenost vodila i ne kaje se zbog toga.

foto: Damir Dervišagić

"Iskrenost me nije koštala, jer se nisam folirala. Uglavnom sam ćutala o svemu. Ranije nisam ništa komentarisala. Kada tako postupiš, ništa te ne boli, znaš da ništa nisi rekao i da ništa ne može da bude upotrebljeno protiv tebe. U poslednje vreme sam počela neke stvari da komentarišem i da iznosim stavove. Od tada sam navukla na grbaču neistomišljenike i uvukla sebe u bespotrebnu raspravu, a ja nisam neko ko voli da se ubeđuje s ljudima i objašnjava", ističe Manojlovićeva, koja je nakon komentarisanja ponašanja Lune Đogani u "Zadruzi" dobijala uvredljive poruke.

"To je bilo kada sam komentarisala "Zadrugu", a dobro je poznato da rijaliti ima ostrašćenu publiku. Čak i ako nekome uputiš kompliment, drugi odmah misle da si ti protiv drugih i da im želiš nešto loše. Mnogi su to lično shvatali i mnogo sam negativnih komentara brisala. Pokajala sam se zbog svega toga, jer šta mi to treba u životu da tri dana brišem komentare zluradih ljudi, koji eto žele mene da nauče pameti i da je sve ono što oni misle ispravno."

Manojlovićevu uskoro očekuje i put u Švajcarsku na lečenje kičme.

foto: Dragana Udovičić

"Više ni kičma nije toliki problem, koliko vrat. Počeo je bol da me probada i između lopatica pa ću morati kod doktora. Idem redovno kod kiropraktičara", kaže Rada.

Rada kaže da su šminkanje i sređivanje opterećujući deo njenog posla, te da ona privatno voli da bude opuštena.

"Uvek sam bila asocijalna i neko ko ne voli da se nešto preterano druži, izlazi, sprema, sređuje... To je kontradiktorno mom poslu koji stalno zahteva da sam stalno sređena, na štiklama, sa frizurom, sva namontirana. Negde sam u neskladu sa svojim poslom jer sam kućni miš. Volim da budem potpuno neupadljiva, kod kuće u nekoj cvetnoj letnjoj haljini, gde me niko ne bi primetio bez šminke, u papučama ili patikama, ali to ne može kada idete na nastup", kaže pevačica i dodaje:

"Volim da se posvetim sebi u četiri zida ili da provedem kvalitetno vreme sa ljudima koji me ne pitaju ništa o naslovima u novinama ili šta se zaista desilo u nekom momentu."

Kurir.rs/Blic, Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir