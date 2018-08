VELIKI INTERVJU SA HARISOM BERKOVIĆEM: Oženio bih se Radom ako bi mi rodila dete!

Haris Berković ima u planu da se oženi Radom Manojlović, ali smatra da je još rano za tako ozbiljan korak. Međutim, ako bi se desila folkerkina trudnoća, koju iskreno priželjkuje, odmah bi je odveo pred matičara.

Bosanski pevač i pobednik devete sezone "Zvezde Granda" trenutno radi na svojoj muzičkoj karijeri, što dokazuje činjenica da je njegova nova pesma "Loš" za kratko vreme skupila preko tri miliona pregleda na Jutjubu. Iako izbegava da priča o privatnom životu, Berković je za Kurir otvorio dušu.



Da li je nova pesma "Loš" autobiografska, s obzirom na to da pevaš kako si neveran momak?

"Ha-ha-ha... Kakav udar odmah na početku. Prekidam intervju (smeh). Izdao sam novu pesmu i to je možda prva koja mi se baš sviđa. Možda zato što je tekst interesantan, ali ostavio bih publici da nagađa da li je autobiografska..."



Posle tvoje pobede u "Zvezdama Granda" postao si najpoznatiji mladi pevač u BiH. Međutim, u Srbiji je veza sa Radom Manojlović najviše doprinela tvojoj popularnosti.

"Pa ne bih se baš složio s tim. Ja sam 2015. 'Zvezdama Granda', pa je normalno da su me ljudi zapamtili".



Pobedio je i Dušan Svilar, koji je izuzetan vokal, pa ga nigde nema?

"Jeste. U BiH sam najviše popularan. Ne znam zašto, ali meni je drago što je to tako. S druge strane, na mom Instagramu najviše zahteva imam iz Beograda i to ima neko značenje".



Priznaj da si i zahvaljujući Radi dobio na važnosti i popularnosti.

"Ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu. Rada je popularna na Balkanu i ljudi je vole jer je iskrena i dobra duša, a pre svega fantastična pevačica. Probila se dobro, tako da nije isključeno da naša veza doprinosi i mojoj popularnosti".



Kada ćeš da je ženiš? Ona polako ulazi u ozbiljne godine, ne može da te čeka da odrasteš.

"Želim da se oženim njome, ali ne znam kada".



Razgovarate li na tu temu?

"Pričamo, naravno. Za sada još ne planiramo, ako se desi..."



Šta ako se desi? Dete?

"Ni to ne planiramo, ako se desi, desiće se. Tada bih se odmah venčao, to se podrazumeva".



A šta vas sada koči, vaše karijere?

"Pa ne želimo da čekamo, ali kad se desi, desiće se. Voleo bih kada bih se oženio Radom jer je ona prava devojka".



Imate li običaj da jedno drugo proveravate porukama i telefonskim pozivima kada ste na nastupima?

"Rada mi uvek šalje poruke. Pita me da li je sve ok, sa li je svirka prošla dobro, da li sam stigao na odredište... Zar misliš da ne bi trebalo da se javljamo jedno drugom, s obzirom na to da smo u vezi?"



Naravno da treba.

"Pa to ti pričam. I treba stalno da se čujemo!"

Da li bi učestvovao u rijalitiju?

"Nikad, nikad, nikad. Mislim da je to nepotrebno nekome ko se bavi muzikom, ipak naša privatnost treba da bude vezana za nas, a ne za televiziju".



A da nisi poznat?

"Ni tad!"



Da li bi tebi moglo da se dogodi da prevariš Radu, kao što je Sloba Kiju?



"Ne bih nikad ušao u rijaliti, ali ako bi bilo, ne bih se našao u takvoj situaciji. Ne bih prevario Radu nikada!"

Ceni koleginicu Sviđa mi se Jelena Karleuša Ako bi ti Saša Popović ponudio mesto žirija u "Zvezdama Granda", da li bi prihvatio? "Naravno. Takva ponuda se ne odbija! To je najgledaniji šou na Balkanu i za mene bi bilo pravo skustvo".

Sa kojim članom žirija se podudara tvoje mišljenje? "Svi su vrhunski stručnjaci, ali meni je najzanimljivija Jelena Karleuša. Sviđa mi se. Ona nema dlake na jeziku, uvek kaže šta misli, čak nekad to i surovo zvuči. Gotivim njen stav, bez obzira na to koliko to nekada bilo bolno za neke takmičare. Volim njenu ulogu u 'Zvezdama Granda' i mislim da je dosta doprinela čitavom šou programu".

