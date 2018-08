KNEZ OSUDIO HRVATSKU PEVAČICU ZBOG GOLIH SLIKA: Severina ima neko psihičko oboljenje, očigledno je da voli sebe da gleda OBNAŽENU!

Nenad Knežević Knez oštro je poručio svojoj koleginici Severini Kojić da pati od autovoajerizma i da verovatno ima psihički poremećaj, čim toliko voli da se slika gola!



Ukoliko je najveća hrvatska zvezda imala nameru da novim setom pornografskih fotografija postigne efekat da se o njoj priča u celom regionu, onda je uspela o tome. Na njenu žalost, malo je onih s lepim mišljenjem i koji je podržavaju u ovom slučaju.

Većina smatra da je izabrala loš potez da oživi posrnulu karijeru, da se služi već viđenim metodama i katastrofalnim marketingom, koji će joj zasigurno naneti samo štetu, pogotovo kad je u pitanju njena borba za starateljstvo nad maloletnim detetom. Takvog je mišljenja i Nenad Knežević Knez, koji je osuo paljbu čim smo ga pitali da li je video Severinine nove porno-slike.

- Meni lično je čudno da se prvo pojavi snimak, pa sad ove slike. Kako je moguće da Severina nema kontrolu nad tim stvarima? Možda je to njen marketing, ne znam, ali definitivno slučajnost nije. Verovatno ona sama sve to kontroliše i povlači poteze za koje smatra da su dobri. Očigledno je da Severina ima dozu voajerizma, žena voli sebe da gleda obnaženu, voli da se slika i snima. To je možda i neka vrsta oboljenja, psihičkog poremećaja. Severina je lucidan umetnik, voli da ističe erotičnost i seksualnost, to je u redu, ali mislim da je malo preterano. Svakako, muški deo publike se neće buniti - smatra pevač.

Podnela prijavu

Niko iz Severininog okruženja, uključujući njenog supruga Igora Kojića, svekra Dragana Kojića Kebu, kao i portparola Tomicu Petrovića, juče se nije oglašavao na naše pozive. Ono što smo uspeli da saznamo od izvora bliskog pevačica jeste da je ona preko svojih advokata u utorak podnela prijavu zagrebačkoj policiju zbog objavljivanja njenih pornografskih fotki na internetu, kao i zbog hakovanja njenog telefona.

Severina zasad tereti nepoznatog počinioca za ovo krivično delo, a inspektori će narednih dana od nje uzeti izjavu u svojstvu oštećene.

Njene komšije iz Zagreba za hrvatske medije su izjavile da se pevačica ne pojavljuje na ulici otkako su eksplicitne fotografije dospele u javnost. Kažu da se pre nekoliko dana vratila sa odmora, ali da se sada zatvorila u stan i nigde ne ide.

Obraća se ljudima na prost i uvredljiv način

Psiholog Aleksandra Janković smatra da je ovakva samopromocija uslovljena potražnjom ljudi za golotinjom.

- Prag tolerancije na golotinju je znatno povišen, ne samo kod poznatih ličnosti nego uopšte i kod običnih ljudi. Kad takva vrsta provokacije ne bi imala odjeka u javnosti, onda ne bi imalo ni smisla raditi to. Neke javne ličnosti imaju tendenciju da se eksponiraju kad imaju utisak da nisu dovoljno u žiži interesovanja, pa se od njih takve stvari i mogu očekivati. S druge strane, postoje i javne ličnosti koje se time nikad nisu služile, ali zbog toga nisu manje zanimljive javnosti. Dakle, pitanje je izbora - kaže Jankovićeva, a slično mišljenje ima i sociolog Zoran Stojiljković:

- Ponovna je navala neoprimitivizma i bahatluka na javnoj sceni. Tržišna vrednost direktno se postiže atakom na prve emocije. Neko to radi tako što se obnaži, drugi tako što ima veze s kriminalom, a treći uvredama i psovkama. Ovde se radi o obraćanju ljudima na prost i, vrlo često, uvredljiv način.



Reakcije poznatih

Aca Lukas: Nije ona

- Mislim da je to Fotošop, da osoba na slikama nije Severina.

Eva Ras: To radi namerno

- Čula sam za te fotografije, ali nisam htela da ih pogledam. Šta imam da gledam, pa danas takvih slika imate koliko hoćete. Dosta tih pevačica to radi namerno, ništa to nije čudno. Njeno telo, njena stvar.

Mira Škorić: Degutantno je

- Ne znam šta da mislim - da li je to slučajno ili namerno? U svakom slučaju, te slike su mi degutantne.

Lepa Lukić: Neka muž i svekar vode računa

- Opet ima slike na kojima je gola? Pa već je imala onaj pornić, posle toga je postala popularna. Ne znam šta da kažem, ima ona muža i svekra pa nek oni vode računa o njoj i neka je komentarišu. U mojoj karijeri nije bilo takvih stvari.

Komentari sa Tvitera

Više od sisa mene oduševljava njen smisao za marketnig.#severina — Hammer (@BraBra65574211) 21. август 2018.

😮 Zašto je važno to opet spominjati? Zato što je #Severina imala analni grupni #seks ili zato što je žena? Jer muškarci s tog događaja se ne spominju. Ili je muškarcima normalno rasturati tuđe rektume, a žena ne samo da ne treba tuđi, nego je problem ako to učini sa svojim? 🤔 https://t.co/tBeXP8HVPD — Marina Krleža (@marinakrleza) 21. август 2018.

Severina se baš isprsila za promociju novog albuma jer prava promocija nije izgleda toliko dobro prošla kao sto je bilo očekivano pa rešila žena da se promoviše na dobro poznat način #Severina — Bahati (@SifraZaFejs) 21. август 2018.

#severina Jel Keba video slike jbt??? — Alexander Malesh (@Malestro) 21. август 2018.

Nakon videa, kojim se proslavila, što je eksplicitno u novim fotografijama koje su "procurile"? #Severina — Hajdarovic (@hajdarovicm) 22. август 2018.

