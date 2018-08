JUTJUB SENZACIJA JE IŠLA U SPECIJALNU ŠKOLU, A NJENA ISPOVEST JE BRUTALNO BOLNA: Žizela ODRŽALA LEKCIJU Miljani Kulić i Goci Tržan! NAJEŽIĆETE SE!

YouTube i Instagram senzacija Žizela, koja je prepoznatljivost stekla učešćem u emisiji "Sve za ljubav" pre nekoliko godina, postala je učesnica nove sezone "Parova" i tom prilikom je oštro isprozivala Gocu Tržan i Miljanu Kulić, stajući na stranu Ivana Marinkovića, takođe učesnika spomenutog rijalitija.

Naime, ona se prisetila svog detinjstva u rodnom Svilajnca, pa je poručila pevačici i rijaliti zvezdi nešto zbog čega će se dobro zapitati.

foto: Zorana Jevtić

- Slušala sam i gledala sve što se dešavalo tokom proteklih nekoliko meseci. Žao mi je što nema kontakt ni sa jednim detetom. Šok je za mene što moram ovo da pričam, ali ja sam odrasla u specijalnoj školi. U toj školi deca nikada nisu upoznala svoje roditelje. Velika je Gocina greška što Ivanu ne daje da vidi dete, a i Miljani isto, jer je ipak Ivan otac. Sva vika i galama moraju da se zaborave - istakla je Žizela, a zatim dodala:

foto: Printscreen/Youtube

- Mnogo me je pogađalo što nemam sa kim da slavim Novu godinu i Božić. To me je previše pogađalo godinama. Ako roditelji prave grešku i prepucavaju se, treba to da zaborave zbog dece jer ona moraju da imaju oca i majku. Miljana i Goca su sebične i grešne. Ivan je takav kakav je, one su sa njim živele nekad, i treba sve da stave na stranu, a dete da stave na prvo mesto - istakla je na ivici suza Žizela.

Kurir.rs/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir