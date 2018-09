JOVANA JEREMIĆ OTKRILA DETALJE POROĐAJA CARSKIM REZOM: Bila sam BUDNA! Čula sam zveckanje instrumenata, tresla sam se OD STRAHA!

Voditeljka Jovana Jeremić postala je majka devojčice Lee. Otkada se nalaze u ulozi roditelja, par ne može biti srećniji, međutim, dok se devojčica nije rodila, poznata mama morala je da proživi pakao. Odvajanje od supruga a zatim i neplanirani carski rez nimalo joj nisu lako pali, ali čim je to pregrmela nasmejala se svojoj naslednici i ne planira da prestane da joj se brićno osmehuje.

"Ja sam Georgina koja je prenela trudnoću pet dana. Dozvoljeno je do dvanaest, često lekari kažu da je termin pogrešno izračunat. Pobornik sam prirodnog porođaja, međutim, nije bilo bolova, dete nije htelo da izađe. Onda smo pribegli blagom metodu indukcije. Meni je tada odmoglo to što sam sportistkinja i što sam dobro utrenirana, sve sportistkinje imaju problem sa jakim grlićem materice pa se često porađaju na carski rez. Prvo smo krenuli tako, pomoću vaginaleta, i pošlo nam je za rukom, normalno sam se otvorila i ušla u porođaj. Međutim, tada je došlo do promene", objašnjava ona.

"Došao je lekar i rekao da treba preći na carski rez jer su pali tonovi bebe, srčani otkucaji, tako da ne bi valjalo da se nastavi sa prirodnim porođajem. Predložio je da pređemo na carski rez i tako je bilo. Ja zaista nisam htela da odustanem od prirodnog porođaja, negde sam se toga najviše i bojala. Bukvalno sve do 27. godine, do sada kad sam se ostvarila kao majka, nisam primila ni injekciju, a tek ne da me neko seče. To je bio moj najveći strah u životu", priznala je novopečena mama.

Kako ističe, izabrala je da bude budna tokom porođaja carskim rezom.

"Prvo sam primila epidural, a zatim spinalnu anesteziju i sve sam posmatrala. Pomoću te anestezije ne osećaš ništa. Tresla sam se od straha. Odabrala sam da budem budna iz tri razloga. Prvo mi je lekar preporučio spinalnu anesteziju. Drugi je bio činjenica da nema razloga da me za tih 15 minuta koliko zahtev traje totalno opijaju, a treće mesto je ta moja želja da istražujem. Htela sam da vidim kako sve to izgleda. Čula sam zveckanje instrumenata i sve ostalo", otkriva voditeljka.

Carski rez prošao odlično, te je brzo nakon zahvata stala na noge.

"Rez je u bikini zoni i perfektno je urađen, stomak mi je već kao da i nisam bila trudna. Eto, ja sam faktički imala dva porođaja, prirodni i carski. Prirodni je došao gotovo do kraja, međutim, pali su tonovi deteta i lekar nije hteo da se igra", ispričala je.

Kako navodi, suprug se odlično snalazi u ulozi oca i ćerka ga već obožava.

"Lea reaguje na njegov glas i obožava ga. Ona ne plače, leži u krevecu, smeje se. Voja joj peva pesme i priča, a ona uživa. Mazi je, a ona se tada smeje i zaista jako lepo reaguje na njega. Molila sam boga da ona ima njegove plave oči i izmolila sam, uslišio mi je želju", otkrila je sa osmehom ona.

Za vreme porođaja, Vojislav Milošević bio je u čekaonici.

"Najteže mi je bilo da se odvojim od Voje, jer se mi za ovih godinu i po dana nismo razdvajali, mi sve radimo zajedno. Iznenada sam ostala u bolnici, jer me doktor “prevario”, znao je da ne bih prihvatila, i plakala sam kao kiša. Dok sam se porađala, Voja me je čekao ispred vrata. Posle porođaja on je ušao na intenzivnu negu da me vidi", kaže ona i dodaje: "Ja sam bila pod jakim bolovima i izmorena, a on mi je sa svim onim kapama i maskama rekao: 'Volim te najviše na svetu", otkrila je voditeljka.

