PRVA SLIKA BEBE LEE: Voditeljka objavila srceparajuću sliku, a OVOM porukom otopila je sva srca! (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić se porodila i na svet donela naslednicu Leu. Ona je podelila prvu fotografiju bebe uz koju je javno poručila da je ona njena najveća pobeda i trijumf.

foto: Printscreen/Instagram

Jovana je uz sliku iz porodilišta, na kojoj je sa sa suprugom Vojislavom i Leom napisala:

"Postoje trenuci koji nemaji cenu. Jedan takav je upravo ovaj! Rodila sam ćerku Leu. Ona je moja pobeda u životu nad svim olujama, bitkama i ratovima koje sam preživela do sad. Moj trijumf. Nijedna diploma, nikakva popularnost ne mogu da se mere s ovim osećajem. Ona je moja životna pobeda i kruna svega što sam do sada postigla. Kada se oporavim idem još brže, jače i bolje u budućnost sa mojim mužem i mojom bebom. Ispunila sam pun krug- sedim pored svog muža koji je moj centar sveta. Najskuplje stvari na svetu su one koje se novcem ne mogu kupiti (ali za novac se svakako treba boriti radi obezbeđivanja bolje i lepše egzistencije porodice), a najvredniji osećaj je emocija. Iz emocije se razvija ljubav, a iz ljubavi porodica. Iz stabilne porodice nastaje jak biznis, ali i uspešni ljudi na svim poljima društvenog delovanja koji pružanjem svoje ruke prijateljstva i empatije stvaraju neki bolji svet. Ljudsku humanu budućnost", između ostalog je poručila Jovana.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/ Foto: Printscreen Instagram

Kurir

Autor: Kurir