OBIŠAO BIVŠU U RIJALITIJU, PA SAD ZOVE KIJU: Sloba Radanović doneo odluku i nada se NAJBOLJEM!

Sloba Radanović zapalio je Belu kuću u Šimanovcima kada je zapevao na zadrugarskoj žurki pred bivšom devojkom Lunom Đogani, koja ponovo učestvuje u ovom rijalitiju. Ona ga je sve vreme gledala, pevala stojeći tačno ispred njega, ali ništa osim pozdrava nisu razmenili. Kako je pevač više puta isticao, on je otišao s namerom da napravi nezaboravan provod i apsolutno ništa više od toga.

Što se tiče izbora pesama, brzo je otklonio svaku sumnju da je bilo koja bila spovećena bivšoj velikoj ljubavi.

"Ne znam zašto misle da je to uvek nekome nešto posvećeno? Ja stvarno nemam nijednu pesmu posvećenu u svom repertoaru", bio je jasan on u "Premijeri", pa nastavio: "Jednostavno pevam ono što ljudi vole da slušaju", zaključio je on.

Da Lunu savladaju emocije na njegove oči kaže da iskreno ne zna šta bi tada uradio.

"Ne znam kako bih reagovao. Gledajući u poslednjih nekoliko dana video sam da ništa lepo nije imala o meni da kaže, tako da ne znam kako bi trebalo da reagujem... Ja tamo nemam ništa ni protiv koga, nikom ne želim ništa loše, a i ja ulazim da pevam, a ne da budem učesnik", rekao je pred nego što je otišao u "Zadrugu 2".

Pošto se video sa bivšom devojkom, Sloba planira da "poseti" i bivšu ženu! Naime, pevač se sprema za promociju nove pesme, a nada se da će se Kristina Kija Kockar odazvati na poziv.

"Ja ću pozvati sve, pa i nju, tako da, to je moja prva promocija, nešto prvo veće što ja pravim u svojoj karijeri ovako samostalno, tako da bih voleo da se što više ljudi odazove i sve ću pozvati od srca", rekao je u "Premijeri" on.

