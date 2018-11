NAPRAVIO JOJ JE GARDEROBER OD 55 KVADRATA, A ONA OTKAZALA SVADBU ZBOG TEZGE! Pevačica u 39. godini donela šokantnu ODLUKU: Evo kad će s verenikom PRAVITI BEBU! (VIDEO)

Popularna hrvatska pevačica Maja Šuput (39) ne krije da jedva čeka da postane supruga i majka, te da uveliko sa verenikom Nenadom Tatarinovim (35) planira proširenje porodice.

- Svečano obećavam da ćemo početi da pravimo bebu čim mi noga ozdravi - rekla je pevačica, koja je na rođendanskoj zabavi slomila nogu.

- Nenad i ja smo se već dogovorili da ću ja pevati, a on će me s bebom pratiti na putovanjima. Neki prijatelji su mi savetovali da angažujem dve dadilje. Ja bih staru i ružnu, a Nenad je rekao da to ne dolazi u obzir jer moramo paziti na imidž - dodala je Šuputova.



Nenad i Maja verili su se početkom godine na Maldivima. Zanimljivo je da je Nenad planirao da zaprosi pevačicu u Bangkoku.

- Večerali smo pod vedrim nebom na 64. spratu luksuznog hotel, a Nenad je još u Zagrebu sve isplanirao: rasvetu u trenutku kad me bude prosio, ogroman buket, šampanjac... Nedaleko od nas neko drugi je prosio devojku i ja sam u tom trenutku rekla: "Bože, kakav idiot. Pa ko normalan prosi devojku pred 300 ljudi?". Nenad je prebledeo, rekao da mora do toaleta i u tom trenutku sve otkazao. Za to sam saznala tek šest dana kasnije kad me ponovno zaprosio na Maldivima - ispričala je ranije pevačica za "Gloriju".

Planirali su da se venčaju do kraja godine, ali morali su da odlože venčanje jer pevačica zbog posla nije imala nijedan slobodan vikend. Priznala je da je i njoj i Nenadu već dosta čekanja.

- Pripreme su krenule i sigurno se udajem iduće godine, nadam se do jeseni - izjavila je Maja koja, kako tvrdi, neće imati veliku svadbu. Otkrila je da je prvobitni plan bio da se venčaju u Turskoj, ali su odustali i odlučili se za Hrvatsku.



Pevačica uskoro planira da se preseli u Nenadov stan, ali svoj dom od 165 kvadrata ne namerava da proda. Što se tiče prezimena, kaže da neće uzeti Nenadovo već će ga dodati uz svoje.

- Nedavno me je iznenadio kad mi je poslao fotografiju sa zvoncem na kojem su ugravirana oba prezimena. Zbog mene je napravio i impresivan garderober od 55 kvadrata - rekla je ona.

Blic/24sata.hr/Foto Printscreen/Instagram

Kurir

Autor: Kurir