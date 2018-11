ZNAMO ŠTA ZNAČI BITI NEČIJA DEVOJKA, TO SIGURNO NIJE BILA: Kija Kockar prvi put progovorila o aferi bivšeg muža i Ane Korać!

Život pobednice rijalitija i pevačice Kristine Kije Kockar ne prestaje da privlači pažnju javnosti. Sve zanima u kakvim je Kristina odnosima sa bivšim mužem, pevačem Slobodanom Radanovićem, ali i nekadašnjom drugaricom Anom Korać koja je navodno imala aferu sa Radanovićem.

Sloba je u utorak ušao u "Zadrugu 2", ali samo da bi zabavljao zadrugare na žurki, dok Kija otkriva da ona ne bi ponovo ušla u rijaliti ni kao takmičar, ali ni kao pevač.

"Ja nikada ne bih ušla u rijaliti, ni kao pevačica ni kao takmičar. Ja sam bila tamo iz svima poznatih razloga, pobedila sam i sada je vreme za neke nove ljude. To šta Sloba radi jeste njegova stvar i citiraću ga: "Ja svakome želim sve najbolje u životu". On više nije moj muž, ako se pomiri sa Lunom, nema veze, to nije moj svet, to je završena priča", rekla je Kristina i dodala:

"On za mene emotivno ne postoji, nastavila sam svoj život, a drago mi je što mogu da imam kontakt sa njim. To je dokaz da sam neke stvari ostavila iza sebe i ne vidim zašto nas dvoje ne bismo mgli da budemo okej."

Pošto je Radanović u utorak nastupao pred Lunom Đogani i Anom Korać, Kija je prokomentarisala njegov nastup pred bivšim devojkama.

"Ja tamo ne vidim nijednu bivšu devojku, znamo šta u normalnom svetu znači biti nečija devojka", rekla je Kristina, a na pitanje da li su one Slobine ljubavnice bila je više nego jasna.

"Ne znam šta su bile, ali devojke sigurno nisu. Možda su izmislili nove nazive, ali ja nisam u toku", zaključila je pobednica "Zadruge 1".

Budući da je Kockareva otpratila Anu sa sa Instagrama, ono što sve zanima jeste da li je to uradila kada je saznala za njenu aferu sa Radanovićem i da li će nastaviti druženje sa njom.

"To je moja lična stvar i ne bih to komentarisala. Ne želim da se to provlači kroz novine jer mi takav publicitet ne treba, to ostavljam onima koji su u rijalitiju. Ne želim da komentarišem", rekla je Kija.

