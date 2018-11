VAŽE ZA IDEALAN PAR SA ESTRADE, ALI UMEJU DA SE POSVAĐAJU: Seka priznala šta radi, a Veljko se ne SLAŽE!

Seka Aleksić i Veljko Piljkić važe za jedan od najskladnijih parova sa estrade, nedavno su dobili prvog sina Jakova i obožavaju zajedno da provode slobodno vreme. Ipak, postoji jedna stvar oko koje znaju da se posvađaju.

Pevačica je veoma aktivna na društvenim mrežama, pa je priznala da se Veljku nekada ne sviđa kako vodi profil.

"On zamišlja da ja to drugačije treba da vodim, ali to je njegovo mišljenje. Bogu hvala da se ne svađamo oko većih stvari. Svako treba da ima svoje mišljenje, a ne da govorimo: "Ljubavi u pravu si", rekla je Seka u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

