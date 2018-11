KOMŠIJE IZ TITELA ODVEZALE JEZIK I OTKRILE SVE O CECINOJ SNAJKI: Domar škole gde je išla Bogdana ništa NIJE KRIO, a tek kad čujete zašto je OTAC Cecine snajke ljut na zeta VELJKA...

Sin pevačice Svetlane Ražnatović verio se sa zgodnom Bogdanom Rodić i time jasno stavio do znanja svima da je zaljubljen i srećan.

Ponosna majka Ceca uputila se pre nekoliko dana za Titel, gde je i zvanično isprosila snajku, a svi znaju tu vrednu porodicu.

- Oni su divni ljudi, pravi domaćini. To će vam svi ovde reći. Poštena kuća, radna i vredna - rekli su gotovo uglas. Jedan od njih, sada vlasnik kafića, otkrio nam je da je svojevremeno radio kod Bogdaninih roditelja u klanici.



- Radio sam kod njih tri godine. Nemam ni jednu ružnu reč da vam kažem. Skromni, vredni, pošteni. Ako budete išli kod njih, pozdravite ih od Džeksne, tako su me zvali - rekao nam je mladić po imenu Anđelko.

Ovaj drugi, koji se predstavio kao Uroš, šalio se kako je bio zaljubljen u Bogdanu kao klinac, a drugari koju su bili tu s njim uporno su ga provocirali kako će zbog ove priče dobiti nokaut od Veljka, te da mu je bolje da se time ne hvali.

Smeh i šalu prekinuo je čovek, koji se predstavio kao domar osnovne škole, upitavši nas o kome se raspitujemo. Kada smo mu rekli, oduševio se.

- Šta da vam kažem o devojci čija slika i danas stoji na oglasnoj tabli naše škole za sve zasluge u košarci? Ona je bila izvanredna u sportu, ali i u školi uopšte - rekao nam je domar škole koju je pohađala Bogdana, a potom smo se uputili u dom Rodića.

- Nije mi teško palo ovo sada, kada su došli ovde da je zvanično zaprose. To je bilo lepo, veselo… Imali smo i finu večeru… Ali mnogo mi je teško pala ta njihova tajna veridba. Veljko nije mogao da dočeka, pa ju je prvo tajno verio. Ceca je to saznala iz novina, a ne od njega, a meni su javili telefonom. Bogdana me nazvala i rekla: "Mi smo se verili". I šta sam ja mogao da kažem?! Sve sam podržao. Da ne kvarim - ispričao nam je Bogdanin tata.

