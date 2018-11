KUPILA JE 3 LUKS STANA U BEOGRADU NA VODI, ŽIVI U KARINGTONKAMA, A KUPUJE NA RECKU: Viki Miljković godinama pazari u istoj prodavnici, sad su PRODAVAČICE odlučile da sve što imaju KAŽU o njoj

Viki Miljković kupila je tri stana na Beograd na vodi, ali se još nije preselila u novi kompleks luksuznih zgrada. Pevačica godinama živi na Bežanijskoj kosi sa suprigom Draganom Taškovićem Tašketom i sinom Andrejem.

komšinica s kojom se Miljovićeva druži imala je samo reči hvale.

"Odlična je komšinica. Ne ponaša se kao zvezda, potpuno se normalno ponaša. Moja deca se druže sa njenim sinom. Andrej je divno i lepo vaspitano dete. Viki je kao sav normelan svet. Ide ne našminkana, ode u nabavku, svima se uvek javi. Nas dve često pijemo kafu, baš je prijatna i ljubazna žena. Izlazimo jedna drugoj u susret kada treba deca da nam se deca pričuvaju", kaža pevačicina prva komšinica.

Međutim, druga komšinica kaže da je ne viđa.

"Vikendom je uglavnom viđa kada dođe s mužem s puta. Potpuno normalno se ponaša, mada je bez šminke neprepoznatljiva", kaže gospođa.

Prodavačice iz obližnjeg marketa kažu da sa pevačicom imaju samo pozitivna iskustva i da o njoj misle sve najbolje.

"Viki obožavam, najviše mi se kod nje sviđa jer je prava žena iz naroda. U ovom kraju žive mnogi bogataši koji su umišljeni, ali ona ne gleda ljude sa visine. Priča sa nama kao da smo iz istog staleža. Porazgovara sa nama i nasmeje se. Često u prodavnicu dolazi i žena koja radi kod nje, njena kućna pomićnica i ona je fina", kaže kasirka Violeta.

Prodavačica Milka 16 godina radi u marketu u blizini pevačicine kuće. Koliko voli Viki toliko i njenog sina Andreja.

"Jedan njen gest me je oduševio. Vidim ja njenog sina Andreja kako nosi veliku lizalicu i u njoj mnogo manjih lizalica. Pitam ja Viki gde je to kupila jer mi se mnogo dopalo, a ona meni kaže da je to kupila u fri šopu i kaže mi: Ne brini te se, čim budem ponovo išla, ja vama donosim". Prošlo je mesec dana, kad dolazi Andrej u prodavnicu i kaže: Baba Milka, ovo je mama kupila za vašeg unuka. Predivna žena. Ona i žena Saše Popovića su normalne žene. Sa njima pričamo o kuvanju, o deci o svemu. Kad Viki ima koncert, njen muž nam uvek ostavi karte", ispričala je Milka.

Njena koleginica otkriva da je sa pevačicom imala poseban dogovor oko kupovine u prodavnici.

"Žena koja je radila kod nje, njena bivša kućna pomoćnica, stalno je kupovala kod mene i šta god da uzme, ja joj to pišem. Tako sam se dogovorila sa Viki. Ona to meni plati posle tri dana, nekad posle deset, a nikada nije ostala dužna", rekla je prodavačica.

