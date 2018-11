SAMO U TRAVELLAND-U: GRČKA HOTELI LETO 2019! Iskoristite i do 55% popusta za rezervacije do 01. decembra!

Planirate odmor? Pored udobnog smeštaja i kvalitetne usluge, želja su vam razni sadržaji i uzbudljive aktivnosti kojima ćete upotpuniti vaše letovanje? Ne propustite fenomenalne „Travelland-ove“ ponude najatraktivnijih grčkih hotela, koji ispunjavaju sve vaše želje. Za rezervacije do 1.12.2018. očekuju vas popusti i do 55%!

Pred vratima Svete gore, na poluostrvu Atos, oduševiće vas prelepo okruženje Uranopolisa. Zadovoljni turisti svake godine uživaju u usluzi brojnih hotela, a „Travelland“ iz bogate ponude izdvaja Alexandros Palace 5*. Hotel je pozicioniran na predivnoj, zelenilom bogatoj padini i poseduje privatnu plažu, wellness centar i teniski teren. Sve sobe su prostrane, klimatizovane i imaju terasu ili verandu odakle se pruža pogled na more. Porodica sa dvoje dece uzrasta do 6 godina pože provesti 7 noći po ceni već od 352 eur. Predivan ambijent i kvalitetna usluga ovog hotela dostupni su uz popuste i do 37%.



U idiličnom okruženju podnožja planine Atos izgrađen je neverovatno lep hotel Xenios Theoxenia 4*. Uređena peščana plaža je od hotela udeljena svega 30 m. Uz mnoštvo sadržaja prilagođenih gostima svih uzrasta, ovaj hotel idealan je kako za porodice sa decom, tako i za mlade željne dobre zabave. Uz aktuelni popust od 42%, dvoje odraslih sa detetom starosti do 14 godina mogu provesti 7 noći po ceni već od 285€!

Sitoniju mnogi smatraju najlepšim prstom Halkidikija. Tome doprinose prelepi krajolici, divne plaže koje zapljuskuje kristalno čisto more, borove šume kao i šarmantna naselja i neverovatno lepi i luksuzni hoteli.

Ako želite da uživate svim čulima na jahti, uz savršne gastronomske majstorije ili čašu dobrih vina, ili pak da se oprobate u ronjenju, jahanju, golfu, vodenim i drugim sportovima ili možda okušate sreću u kazinu, onda je luksuzni hotelski kompleks Porto Carras idealno mesto za vas. Vrhunska usluga, elegantno opremljene i udobne smeštajne jedinice i najrazličitiji uzbudljivi sadržaji učiniće da i najmlađi i najstariji posetioci pronađu dobru zabavu, a pritom uživaju u opuštenom odmoru. Deset noćenja sa doručkom u Meliton hotelu po ceni je već od 929€! U hotelu Sithonia, 10 noći uz All inclusive uslugu po ceni je već od 1155€! Za rezervacije do 1.12. očekuju vas popusti u hotelima Porto Carras Stihonia i Porto Carras Meliton i do neverovatnih 55%!

Predivna peščana plaža u mestu Psakudija i moderan, lepo opremljen i sadržajima bogat hotel Cronwell Sermilia Resort 5*, učiniće vaš odmor savršenim i bezbrižnim. Ova elegantna i mirna oaza, predstojećeg leta može biti vaša uz cene niže i do 42%!

Severozapadno od Neos Marmarasa, nalazi se šarmantno mesto Nikiti, gde se ističu neki od neverovatno lepih hotela. Iz kategorije 5 zvezdica izdvaja se Athena Pallas Village. Smešten je na Elia plaži u prijatnom okruženju i pruža visok nivo usluge koji može zadovoljiti svakog gosta omogućavajući im udoban i jedinstven boravak. Za ovaj hotel aktuelan je popust od 27%. Za one koji su u potrazi za skromnijim i ekonomičnijim smeštajem izdvajaju se Elea Village Hotel 3*, okružen izobiljem mediteranskog zelenila, sa spektakularnim pogledom na zaliv Toroneos i šarmantni hotel Koviou Holiday Village 3*, mirnom okruženju u kome se svaki gost oseća opušteno i spokojno. Ukoliko se odlučite za neki od ovih simpatičnih kutaka, očekuju vas do 27% niže cene!

Odličan predlog je Xenios Anastasia Resort 5* u mestu Nea Skioni, na Kasandri, u kome su sve sobe sa klima uređajem, satelitskom televizijom, internet konekcijom, mini barom, sefom i fenom za kosu, a za koji trenutno u ,,Travellandu” važe popusti od čak 42%. Sedam noći za dvoje odraslih i dete, uzrasta do 14 godina, po ceni je već od 478€!

Ušuškani kutak na Kasandri, Kalitea, može se pohvaliti još jednim od sjajnih hotela iz kategorije 5 zvezdica. Reč je o hotelu Theophano Imperial Palace. Iz inovativno i elegantno uređenih soba pruža se prelep pogled prema bašti ili Toroneos zalivu. Sa raznovrsnim sadržajima poput bazena, barova, restorana, animacija za najmlađe, punkta sa sportovima na vodi i sportskih terena, gostima omogućava idealan odmor i opuštanje. Za ovaj hotel aktuelan je popust i do 37%.

Iz bogate ponude Haniotija „Travelland“ izdvaja još jedan luksuzni hotel iz kategorije četiri zvezdice. Grand Otel raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži itd. Prostrane i klimatizovane sobe, opremljene su po najnovijim standardima i svakom gostu pružaju osećaj sigurnosti i spokoja. Ako je Grand Otel hotel vaša sledeća stanica možete ostvariti i do sjajnih 54% popusta! Sedam noći za dve odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 12, odnosno 6 godina, po ceni je već od 263€!

Toplo gostoprimstvo pružiće vam Xenios Port Marina 3* u Pefkohoriju. Razovrstan sadržaj hotela, otvoreni restoran, bar pored bazena, bazeni, mini market, teretana, igralište, teren za košarku, parking, kao i lepo uređene prostrane sobe pružiće sve što vam je potrebno. Za ovaj hotel trenutno je aktuelno sniženje od 42%! Sedam noći za dvoje odraslih i dvoje dece, uzrasta do 14 godina, po ceni je već od 292€!

U Olimpskoj regiji, na 35 km udaljenosti od mesta Katerini smešten je prelepi hotel Cronwell Platamon Resort 5*. Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m². Tu je akva park sa preko 40 vodenih atrakcija za izvrsnu zabavu svih gostiju. Sobe su udobne, prostrane i elegantno uređene, a usluga je na vrhunskom nivou. Za rezervacije do 1.12.2018. možete ostvariti popust i do 37%. Dragulj Olimpske regije predstavlja fenomenalni hotel Dion Palace sa 5 zvezdica, a poznat je po tome što je prvi medicinski spa centar u Grčkoj. Izlazi na prelepu peščanu plažu, više puta odlikovanu plavom zastavom, opremljen raznovrsnim sadržajima pogodnim kako za najmlađe, one željne zabave tako i za one koji se pre opredeljuju za miran odmor. Sobe odišu komforom i elegancijom, a sve imaju prelep pogled na more, Olimp ili vrt. Rezervišite odmah i ostvarite sjajne popuste i do 37%.

Na neponovljivom ostrvu Tasos nalazi se neobično lep hotel Makryammos Bungalows 4*. Izgrađen na samoj plaži, u starom grčkom arhitektonskom stilu, a okružen gustom borovom šumom. Ušuškan u mirnom okruženju, a sa brojnim sadržajima i animacijama, savršen je za porodice sa decom, kao i za mlade, željne provoda! Uz sjajnu „Travelland-ovu“ ponudu, ovaj turistički raj možete priuštiti po cenama sniženim i do 32%!

Zainteresovani mogu vršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“ na adresi Dobračina 43, u Beogradu, a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

