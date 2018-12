EVO S KIM JE ALEKSANDRA RADOVIĆ DOŠLA NA BAJAGIN KONCERT! Raspametio sve, Đorđe David bi ga kandidovao ZA PREDSEDNIKA! (KURIR TV)

Bajaga i Instruktori napravili su spektakularan koncert u Štark areni 1. decembra, u sklopu promocije albuma "U sali lom" - što su i obećali da će da naprave za svoju vernu publiku.

Aleksandra Radović pojavila se u društvu Sergeja Ćetkovića, koji takođe nije krije oduševljenje povodom noći za pamćenje. Oboma, prva asocijacija na Bajagu je "Voz".

"Meni je stajao kasetofon iznad glave kad sam bila klinka! Voz!" izjavila je s osmehom pevalica, pa se pevač nadovezao: "Voz, ali meni lično Montenegro", dodao je poznati Crnogorac.

"To je taj zvuk koji me pomera!" počeo je Đorđe David, koji je kolegi muzičaru pružio ogromnu podršku: "Bajaga je maksima za sve najlepše iz perioda tih generacija kojima ja pripadam. Koje su odrastale u nekim drugim bojama. Bajaga je pre svega Zemunac, isto kao i ja. Mi momci iz Zemuna imamo dušu. Kad kažeš Bajaga odmah ti se razvuče osmeh na lice... Ja bih kandidovao Bajagu za predsednika kada bi se ponovo oformila ona stara zemlja", bi oje iskren on.

"Ja sam beskrajno srećna što je on naš dugogodišnji prijatelj i komšija", izjavila je pevačica Lena Kovačević, pa se pridružila poznatima koji su došli da uživaju uz Bajagine hitove.

