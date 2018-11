ONI SU NEKADA BILI NA ISTOM ZADATKU: Od pratećih vokala do zvezda!

Put do vrha

Pre nego što su postale slavne, mnoge današnje zvezde zarađivale su u muzičkim studijima pevajući prateće vokale za oformljene i popularne pevače. Upravo tako su karijere započele i Maja Nikolić, Jelena Karleuša, Aleksandra Radović, Ivana Selakov, Leontina Vukomanović i mnogi drugi.

foto: Damir Dervišagić

Još kao tinejdžerka, JK je počela karijeru kao studijska pevačica i uloga joj je bila da svojim glasom u pozadini upotpuni pesme drugih izvođača. Tako je došlo da saradnje između nje i Miloša Bojanića, kome je 1995. otpevala veoma upečatljiv vokal na početku pesme "Rastajemo se mi". Iste godine Karleuša je radila i na ploči Slavice Dajane Tripković, gde je u skoro svim pesmama dominirao njen glas.

foto: Printscreen, Premijera

Osim nje, i Ceca Ražnatović je pevala vokale bivšoj misici Jugoslavije, pa su tako današnje najveće rivalke imale priliku da ukrste glasove u pesmi "Pusti me". Ceca je kasnije sarađivala i sa svojom kumom Viki Miljković, kojoj je pomogla da otpeva hit "Svadbe neće biti".

foto: Aleksandra Radović i Leontina Vukomanović

Dve najangažovanije studijske pevačice nekada su bile Leontina Vukomanović i Aleksandra Radović, a kasnije je njihovo mesto zauzela Ivana Selakov. Gotovo da nema značajnijeg imena s domaće muzičke scene kojem ove dame nisu pevale prateće vokale. Radovićeva je sarađivala s Jelenom Karleušom, Anicom Milenković, Željkom Šašićem, Lepom Brenom, Cecom Ražnatović, Đoganijem, a Leontina sa Sanjom Đorđević, Mirom Škorić, Vesnom Zmijanac i mnogim drugima.

Ivana Selakov je poslednjih godina bila angažovana na preko 50 albuma kao prateći vokal. Takođe, i Željku Joksimoviću je rad u studiju nekada bio primarno zanimanje i tada je pevao vokale mnogim izvođačima, kao i Maji Nikolić, koja je početkom devedesetih na ovaj način postala poznata i prepoznatljiva.

foto: Dragan Kadić

Sa druge strane, postoje i pevači, poput Dragane Mirković, kojima je pevanje pratećih glasova kolegama bio čist hobi ili znak podrške, pa je sarađivala s Vesnom Zmijanac i Ninom Rešićem.

Maja Nikolić

- Maja Marijana, "Hajdemo na more" 1994.

- Ceca, "Šta još možeš da mi daš" 1995.

Dragana Mirković

- Vesna Zmijanac, "Ako me umiriš sad" 1992.

- Nino Rešić, ceo album 1993. godine

- Željko Šašić, "Ona je priča života moga" 1997.

Jelena Karleuša

- Miloš Bojanić, "Rastajemo se mi" 1995.

- Dajana, album "1,2,3, i" 1995. godine

Ceca

- Dajana, "Pusti me" zajedno sa JK 1995.

- Viki Miljković, "Svadbe neće biti" 1995.

Željko Joksimović

- Vesna Zmijanac, "Šta ostane kad padnu haljine" 2003.

- Ceca, "Lepi grome moj" 2006.

Leontina

- Mira Škorić, album "U službi ljubavi" 1996.

- Vesna Zmijanac, "Ni majka ni žena" 1996.



Aleksandra Radović

- Jelena Karleuša, album "Magija"

- Anica Milenković, album "Sad ili nikad"

- Željko Šašić, album "007"

- Lepa Brena, album "The best of"

- Ceca Ražnatović, album "Pazi s kime spavaš"

- Đogani, album "Dok ja ljubim"

Ivan Ercegovčević/ foto:Source:Kurir

Kurir

Autor: Kurir