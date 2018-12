NADA MORA DA ISKEŠIRA 200.000 EVRA ZBOG TUĐE PREVARE! Kurir ekskluzivno saznaje: Pevačicu prijatelj ISKORISTIO!

Nada Topčagić mora da plati 200.000 evra Direkciji za građevinsko zemljište, i to zbog sopstvene lakovernosti! Kako Kurir eksluzivno saznaje, pevačicu i njenog supruga je pre nekoliko godina prevario investitor kojem je dala zemljište da na njemu zida zgradu. Bračni par nije ni slutio da on nije izmirio obaveze koje u skladu sa zakonom i to su saznali tek u februaru, kada su dobili rešenje da moraju da plate dug i kamatu koja ide uz to.



Ovim povodom pozvali smo pevačicu, koja kuka na sav glas zbog toga što je verovala prijatelju koji ih je iskoristio i nestao.



"Mesecima sam u beznađu. Malo je falilo da se srušim na zemlju kada mi je stiglo rešenje da moram da platim 200.000 evra. Odakle mi te pare? Ni kriva ni dužna moram da plaćam tuđe dugove. To šta se meni dogodilo je neviđeno. Ne mogu da verujem kakvih ljudi ima. Moj suprug je izašao čoveku u susret, a on nas je uništio. Od februara ne spavam od muke koja me snašla. Kukam, jaučem i molim, jer ko danas ima te pare", kaže Nada i objašnjava suštinu problema.



"Prijatelju smo verovali na reč i dali smo mu plac na kojem je on sazidao veliku zgradu. Nije imao dovoljno novca i rekao je da će, kako bude prodavao stanove, uplaćivati rate gradskom zemljištu. To nije radio, a mi nismo proveravali da li izmiruje svoje obaveze. Ispali smo naivni. On je lepo prodao sve stanove, pare stavio u džep i nestao čovek. Taj plac i kuća se vode na mog supruga i njegovu sestru, i normalno, sada nas jure za to", kaže Topčagićeva.



Folkerka kaže da su na sreću ljudi iz Gradskog građevinskog zemljišta imali sluha za to što su prevareni.

"Da nismo potpisali menice, sve bi bilo u redu. Hvala čelnim ljudima grada koji su imali sluha za naš problem. Sada sa nestrpljenjem čekamo rešenje o reprogramu duga koji moramo da platimo. To su velike i ozbiljne pare. Morali smo da uzmemo kredit da bismo rešili taj problem. Ne daj Bože nikome ovako nešto. Od stresa nisam mogla da spavam", završava Nada.

foto: Nebojša Mandić

