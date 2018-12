NADA TOPČAGIĆ OTKRILA ZAŠTO SEVERINA NIJE DOŠLA NA KONCERT: Pevačica priznala gde je Kebina snajka, ali i ŠTA MISLI O NJOJ! (KURIR TV)

Nada Topčagić bila je specijalni gost na koncertu Dragana Kojića Kebe, a ona je tom prilikom ispričala zašto Kebina snajka nije došla na koncert.

Pevačica je dala odgovor na pitanje koje je zanimalo mnoge, a to je gde je i zašto Severina nije došla na Kebin koncert:

"Ja sam isto mislila da će doći Severina i bila sam srećna da se sretnem sa njom. Volim njen stav, volim sve. Ona je sada u Zagrebu".

Nada je ispričala kako je dobila poziv od Kojića da bude specijalni gost, pa se poverila da nije želela da se snima, ali da nikako nije mogla da odbije poziv, jer su oni kao familija:

"Bio je Sveti Mrata, Kebina slava, ja mu čestitala slavu, a on mene pozvao "Kaže da mi budeš gost!". Ja sam mu rekla da hoću da budem na koncertu, ja bih pravila svoje. To je meni bilo kao da me neko pozvao za kumstvo, jednostavno plašim se kamera, kako da mu kažem da nisam htela da dođem".

Pevačica je istakla da se divno provela na koncertu, pa ispričala anegdotu sa koncerta:

"Znate šta se desilo? Ja prilazim ženi da joj čestitam, ja sam mislila da je to Olja, Kebina supruga. A odjedanput nailazim na čudo, jednostavno zid".

