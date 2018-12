LUKSUZNI HOTELI U GRČKOJ PO PROMO CENAMA: Obezbedite uzbudljivo letovanje za narednu letnju sezonu!

Kraj godine je idealno vreme da sebi obezbedite uzbudljivo letovanje za narednu letnju sezonu. Ako se još uvek dvoumite pri izboru lokacije i kvalitetnog smeštaja, koji je uz to i veoma povoljan, turistička agencija „Travelland“ je tu za vas. Iz svoje bogate ponude izdvaja neke od najlepših i najluksuznijih grčkih hotela po cenama nižim i do sjajnih 53%.

Kristalno čisto more, kao i blizina najviše grčke planine, Olimp, stvaraju povoljne klimatske uslove u ovoj regiji. Pored prijatne klime, prelepo okruženje je nešto što Olimpsku turističku regiju čini izuzetno privlačnom, te je iz godine u godinu sve posećenija. U ovoj regiji iz „Travelland-a“ stižu preporuke za neke od najlepših hotelskih kompleksa.

Pod okriljem najviše grčke planine, smešten je izuzetan hotel Dion Palace sa 5 zvezdica. Ovaj fantastičan hotel izlazi na prelepu, široku, peščanu plažu – više puta odlikovanu plavom zastavicom. Dion Palace je poznat i po tome što je on prvi medicinski spa centar u Grčkoj, ima zatvoreni bazen koji se greje, hamam, saunu, bazen sa vodom sa Olimpa… Sve sobe hotela su luksuzno opremljene sa elegantnim nameštajem, kupatilima i terasama sa nezaboravnim pogledom na pučinu ili pak vrt i Olimp. Za sve koji izvrše rezervacije do 18.12.2018. očekuje ih do 37% popusta! Deset noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece do 12, odnosno 6 godina, po ceni je već od 642€!

U Platamonu, u podnožju Olimpa ističe se Cronwell Platamon Resort 5*. Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m². Tu je akva park sa preko 40 vodenih atrakcija za izvrsnu zabavu svih gostiju. Sobe su udobne, prostrane i elegantno uređene, a usluga je na vrhunskom nivou. Uz aktuelan popust od 37%, sedam noći uz All Inclusive uslugu, za dvoje odraslih i dvoje dece do 16 godina po ceni je već od 791€!

Sitonija, središnje poluostrvo Halkidikija, odiše neverovatnom lepotom, što je većini posetilaca čini veoma privlačnom. Na ovom prostoru turistička agencija „Travelland“ ima širok izbor hotela u ponudi. Sa 5 zvezdica su veoma atraktivni luksuzni hoteli Porto Carras Sithonia i Porto Carras Meliton u Neos Marmarasu. Nalaze se na samoj plaži, veoma su udobni, luksuzni i sadrže sve pogodnosti za fantastično opuštanje. Vrhunska usluga, elegantno opremljene i udobne smeštajne jedinice i najrazličitiji uzbudljivi sadržaji učiniće da i najmlađi i najstariji posetioci pronađu dobru zabavu, a pritom uživaju u opuštenom odmoru. Za letovanje u ovim hotelima, koji su uvek u centru zbivanja grčkog jet seta aktuelni su izvanredni popusti i do neverovatnih 53%.

U mestu Psakoudija, Sitonija, na samoj plaži smešten je hotel Cronwell Sermillia sa 5 zvezdica. Hotel u ponudi ima dva restorana, od kojih jedan ima prelep pogled na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, deo za opuštanje sa bibliotekom. Sve sobe su udobne i klimatizovane, sa satelitskom televizijom, wi-fi konekcijom, telefonom, mini barom, sefom i fenom za kosu. Za sve koji žele da sa svojom porodicom provedu savršen odmor u ovom hotelu, „Travelland“ je propremio popust i do 42%!

Iskoristite neku od ovih fenomenalnih ponuda i doživite nezaboravne trenutke na vašem odmoru iz snova!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

