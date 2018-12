JADRANKA BARJAKTAROVIĆ JE VEĆ 10 GODINA U VEZI, A SADA OTKRIVA: Na samom početku je dobila POKLON kojim ju je dečko OSVOJIO!

Jadranka Barjaktarović već deset godina uživa u ljubavi sa partnerom, a kako otkriva, volela bi i da se ostvari u ulozi majke. Gest koji ju je osvojio jeste kad joj je partner poklonio čokoladu.

"Ja sam neko ko želi da se ostvari u ulozi majke, ali se to ne planira. Kada se desi - desiće se, svi ćete znati. Ne kažem da nije vreme sada, ali Bože zdravlja, pričaćemo", rekla je ona i otkrila da njen partner nije ljubomoran kada vidi kako se oblači.

"Ne, nije ljubomoran, ja sam mu poslala snimak kako izgledam, on je rekao da je to fantastično. Ja ne volim kada sam provokativna, ali on voli. Pokušavam to da radim, ali i da nešto pokrijem. On je mene osvojio čokoladom, a posle više nema... Šalim se, pre svega smo se zaljubili, a i ta čokolada je bila nešto veliko od njega."

