SLAVICA ĆUKTERAŠ KAŽE DA JE NJEN MUŽ PREDIVAN OTAC: Pevačica otkrila šta radi kada ona nije kod kuće!

Slavica Ćukteraš vratila se na javnu scenu i zbog toga je veoma srećna. Pevačica je priznala i šta želi za Novu godinu.

"Kada ste cenjeni i imate pažnju medija i publike, poraste vam samopouzdanje. To nisu male stvari za nastavak karijere. Čovek treba da bude zahvalan", rekla je ona.

Pevačica se posvetila porodici dok je bila odsutna sa estrade, a za svog supruga kaže da je divan otac.

"Moj suprug je predivan otac i njoj ništa ne manjka kada sam ja van kuće. To je meni jedna olakšavajuća stvar. Ona još nije svesna šta je mama i šta radi. Kada me vidi na televiziji me prepoznaje", izjavila je pevačica, kojoj je samo jedna stvar bitna:

"Mir, mir u kući i svuda. Nama svima je to najpotrebnije."

