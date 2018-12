USKORO ĆE PROSLAVITI 71, OVAKO IZGLEDA NJEN TESTAMENT, A EVO ŠTA NAJISKRENIJE MISLI O PROŠIRENJU PORODICE S VELJKOM! Verica Rakočević otvoreno o svemu, britkim jezikom napravila LOM!

Verica Rakočević nedavno je proslavila 35 godina veoma uspešne karijere, a kako ističe, na prste jedne ruke ne može da izbroji ljude koje smatra kolegama.

"To su Dragana Ognjenović, Igor Todorović, Bata Spasojević, Zvonko Marković, Tamara Radivojević i Tijana Pavlov. Neće mi zameriti oni koje nisam pomenula, a koji znaju šta mislim o njihovom radu. Velika tragedija je u ovom trenutku što imamo mnogo talentovanih dizajenera. Nažalost, medijski prostor koji je neophodan kako bi se promovisao sadržaj njihovog rada nije veliki. Ljudi nemaju mogućnost da se upoznaju sa njihovim radom", rekla je Verica.

Kao ikona stila 20. i 21. veka smatra da joj testament apsolutno nije potreban.

"Ne bih nikada pisala testament. Ostavila sam testament kroz svoj rad i ime. Ušla sam u knjigu ikona stila 20. i 21. veka. To je sasvim dovoljan testament da moji čukununuci kažu, to je bila naša čukunbaka", bila je iskrena ona.

Za malo više od tri meseca proslaviće 71. rođendan, a osim u svom, ona uživa u uspehu svoje troje dece. Sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem, pak, nema potomke, ali i ne planira da usvoji.

"Ne, šta će mi? Imam svoje troje dece. U slučaju da je Veljko imao želju da ima decu, on se ne bi oženio sa mnom. Prosto je to. Na kraju krajeva, mlad je, ima samo trideset pet godina i, ako mu se ta želja pojavi, može kada god želi da ima decu. Sa mnom ne može sigurno", izjavila je pa dodala: "Ako poželi sa nekom drugom, to znači da će promeniti mišljenje i više neće voleti mene. Verovatno ćemo se rastati, ali ne razmišljam preterano o tome".

Ona se, ističe, ne plaši da će je "sačekati" papiri za razvod.

"Ne plašim se ničega. Plašim se samo Boga, a pošto znam da vam je život onakav kakve su vam misli i da su u mom slučaju uvek bile lepe, mislim da će mi pružiti tu mogućnost da svaki strah nestane iz mog života", sigurna je dizajnerka.

Inače, o tome da je radila estetske korekcije Verica je uvek ćutala, a na pitanje koje promene je izvršila na licu rekla je:

"Nijedna estetska korekcija ne može da promeni lepotu duše jer dušu ne možete da operište. Na licu je vaše ogledalo duše. Bespotrebne su diskusije na tu temu. Javne ličnosti su izložene kritici na tu temu. Sve žene rade na tome da budu lepše, ne vidim ništa ružno u tome kada neko želi lepše da izgleda. Kada to kažem, mislim na to kada se sve radi u granicama pristojnog i kada žene tako poprave samopouzdanje. Praviti majmuna od sebe, to znači da baš nisi mnogo inteligentan. Nijedna estetska korekcija ne može ružnog čoveka da pretvori u lepog".

